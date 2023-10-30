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亞帕運／田曉雯、林姿妤突破心魔 相約巴黎攜手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
桌球女將林姿妤（左）和田曉雯代表選手致贈簽名會旗給行政院院長陳建仁。記者曾思儒／攝影
桌球女將林姿妤（左）和田曉雯代表選手致贈簽名會旗給行政院院長陳建仁。記者曾思儒／攝影

桌球女將林姿妤杭州亞帕運帶回2金1銀的超出預期成績，巴黎帕運門票一併到手，今天她和女雙搭擋田曉雯在感恩餐會一起擔任選手代表，將簽名會旗送給行政院院長陳建仁，兩人也相約明年一同前進巴黎，挑戰再登頒獎台。

田曉雯國小二年級接觸桌球，她因出生時因醫療疏失導致右手神經萎縮，無法舉高和翻正，左手成征戰賽場主角，但7月底一次比賽中跌倒造成左肩脫臼，陷入嚴重低潮，亞帕運女雙、女單雙雙打進金牌戰成一大突破。

「脫臼對我是很大打擊，又是在亞帕運前，很怕打不好，很低潮，一直否定自己，而且我有打三項，怕對搭擋造成負擔，藉由這場比賽跨過心中的檻。」開朗的田曉雯亞帕運不但戰勝對手，也突破心魔，儘管沒能搶下女單金牌獨有的巴黎帕運門票，她已計劃明年1到3月出國比賽爭取積分，力求連莊帕運國手。

打下女單、混雙金牌的林姿妤，國二時因車禍導致右手韌帶斷裂，但重拾球拍後找到重心，杭州打下2金1銀讓她成為代表團「獎金后」，今天餐會上台領到3包厚厚紅包。

上屆沒能奪牌，林姿妤坦言今年成績超乎預期，「三項都順利完成，給自己一個肯定。」尤其女單8強賽擊敗宛如「天敵」的地主好手趙小靜，成一大突破。

雅加達亞帕運就是敗在趙小靜拍下，林姿妤認為5年來心態成長許多，「面對對手製造的壓力，知道如何去處理。」她靠女單奪金拿到巴黎帕運資格，盼好友也是好對手田曉雯順利取得帕運資格，兩人繼續合拍。

帕運 田曉雯 桌球

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