奪亞運、亞錦賽2金 黃玉霖今回東隆宮還願獲贈獎勵金

來自屏東縣南州鄉的滑輪溜冰男將黃玉霖，代表台灣參加第19屆杭州亞運，在3000公尺接力賽最後一棒，以「劈腿之姿」0.01秒逆轉勁敵南韓奪金，他在賽前到東港東隆宮祈福，一張掛在王船廠的祈福卡，寫著「杭州亞運競速溜冰男子接力3000公尺奪金牌」，如願為國爭光的他，今回宮還願，獲廟方致贈獎勵金。

黃玉霖表示，賽前訓練時不慎摔倒，造成左小腿擦挫傷，因憂心傷勢影響亞運表現，情緒低落到東隆宮祈求，希望溫王爺、王船公能保佑他比賽順利，此次亞運奪金、亞錦賽再度於男子3000公尺接力賽以最後一棒之姿奪金，今回宮還願說，「很感謝溫王爺、王船公的保佑」。

他說，選手除有不服輸的態度、比賽專心、調整好狀態，心靈也需有寄託，要讓心情更加穩定，期勉各追求目標的好手們，「自己心要定下來，信仰等等都好」，另會把獎勵金先存下來，後續規畫添購裝備、國外比賽零用金等，感謝廟方讓他能無後顧之憂專心比賽。

黃玉霖於亞運賽前也到位於潮州的國際滑輪溜冰場集訓，該場耗資4.5億，為亞洲唯二的國際最新標準滑輪溜冰比賽場，他日前大讚，場內7米賽道與亞運規格一模一樣，讓他到杭州後很快就能適應，是他能發揮完整能力的關鍵場所。 來自屏東南州鄉的滑輪溜冰男將黃玉霖，代表台灣參加今年第19屆杭州亞運，以「劈腿之姿」奪金，他在賽前到東港東隆宮廟宇祈福，如願為國爭光的他，今回宮還願，獲宮廟致贈獎勵金。圖／東隆宮提供 來自屏東南州鄉的滑輪溜冰男將黃玉霖，代表台灣參加今年第19屆杭州亞運，以「劈腿之姿」奪金，他在賽前到東港東隆宮廟宇祈福，如願為國爭光的他，今回宮還願，獲宮廟致贈獎勵金。圖／東隆宮提供 來自屏東南州鄉的滑輪溜冰男將黃玉霖，代表台灣參加今年第19屆杭州亞運，以「劈腿之姿」奪金，他在賽前到東港東隆宮廟宇祈福，如願為國爭光的他，今回宮還願，獲宮廟致贈獎勵金。圖／東隆宮提供 來自屏東南州鄉的滑輪溜冰男將黃玉霖，代表台灣參加今年第19屆杭州亞運，以「劈腿之姿」奪金，他在賽前到東港東隆宮廟宇祈福，如願為國爭光的他，今回宮還願，獲宮廟致贈獎勵金。圖／東隆宮提供

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