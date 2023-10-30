足球／聽音辨位踢球 盲生射門超有成就感

「盲人足球」是國際視障者十分感興趣的運動，台北市啟明學校和日本NPO法人静岡FID足球連盟及清水足球協會舉辦「盲人足球體驗活動」，在專業教練、老師帶領下，透過拍手、敲擊、口語引導學生將球踢入球門。不少學生分享，一開始確實不好掌握，但後來成功射門，成就感滿滿，盼未來還有機會體驗類似課程。

校方表示，在教練引導下，學生先以球感體驗方式，知道盲人足球規格及大小，並透過簡單手部搖球、互動傳接球，循序漸進到足部控球，剛開始很多同學對足球的概念就是「踢了球會一直跑，然後撿不到球」，但盲人足球上方加了小鈴鐺，讓球體變得比較重、也讓盲人較易掌握。

這堂體驗課程，一開始學生對足球掌握度有點不足，有時候球傳一傳會跑走、找不到球，但在專業老師翻譯下，透過拍手、敲擊、口語等互動，協助視障者完成簡易攻守，所有學生完成基本練習後，所有同學到球門前，教練把球傳給同學，必須聽聲先把球停住，再透過教練引導射門。

「聽到球中的鈴鐺發出扣囉扣囉的轉動聲，真的很新奇」，一名同學分享，剛開始確實不好控制，靜下心後多練習幾次，真正上場踢出去後，聽到旁人的鼓掌，就知道自己成功進球，一名高職部同學也直呼「好難喔，特別是戴上眼罩無法踢到球」，不過在教練、老師引導下，最後每位學生都有成功進球紀錄。

校方說，日方在活動結束後，將三顆盲人足球送給啟明學校，期待體育老師可以將盲人足球融入課程教學。

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