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法國羽賽／本季首對決吞敗 戴資穎不敵陳雨菲「銀」恨

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎闖進法國公開賽決賽。圖／Badminton Photo提供
戴資穎闖進法國公開賽決賽。圖／Badminton Photo提供

相隔3個月再闖BWF世界巡迴賽決賽，我過「一姊」戴資穎今天和中國大陸名將陳雨菲爭奪法國公開賽金盃，小戴沒能把握第二局最多6分領先，最終以17：21、20：22吞敗，無緣本季第3冠。

總獎金85萬美元的法國羽球屬BWF超級750系列大賽，女單「F4」的安洗瑩和山口茜都因傷缺賽，列第3種子的陳雨菲和第4種子的小戴就是排名前2的女單成員，兩人會師今天決賽，也是今年首度碰頭。

過去24度對決，小戴取得17勝7敗優勢，但去年最後3度交鋒都是剛在丹麥公開賽登頂的陳雨菲奪勝；尋求止敗的小戴，首局一度陷入2：5落後，但先6：6追平，再靠陳雨菲失誤反超比分，技術暫停時握有11：9領先。

恢復比賽後第一球，小戴切球打在網帶上沒過網，接續又回球出界，加上陳雨菲殺球得手，連失3分的小戴一度1分落後；小戴幾次送到底線的精準控球都換成分數，連拿4分要回領先，但之後兩次機會球都出現失誤，讓陳雨菲先追平比數後再趁勢以21：17先下一城。

第二局小戴打出3：0的開局攻勢，最多更取得9：3領先，但小戴失誤增加下遭陳雨菲連拿6分追平；小戴雖以11：10進入技術暫停，但重回球場後連失3分，反讓陳雨菲嘗到領先滋味。

小戴落後下展現韌性，連拿3分要回領先，但幾次出界失誤讓陳雨菲再取得18：15優勢；小戴連追2分後一次直線攻擊出了邊線，但近身攻擊和小球都化成分數，比數再扳平到19：19，但小戴接續推壓出界，讓陳雨菲出現「冠軍點」，小戴雖以直線進攻瓦解危機，但下一球卻也出現攻擊掛網失誤，最終陳雨菲以連續攻擊換成分數，迎接連2站的金盃。

小戴曾在2017年奪下法國公開賽冠軍，今年回到巴黎打進本季第4場決賽，且完成生涯單打500勝，昨天4強賽昨天更在72分鐘的馬拉松大戰逆轉日本「空靈女神」大堀彩，報了亞運16強落敗的一箭之仇，可惜最終沒能迎接亞錦賽、台北羽球公開賽後的本季第3座冠軍。

陳雨菲 羽球 安洗瑩

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