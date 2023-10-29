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亞運／林鴻道發獎金 巴黎奧運加碼奪牌贈百萬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
宏道基金會舉辦亞運慶功宴，董事長林鴻道（中）和贊助選手們合影。圖／取自宏道基金會臉書粉絲團
宏道基金會舉辦亞運慶功宴，董事長林鴻道（中）和贊助選手們合影。圖／取自宏道基金會臉書粉絲團

中華代表團在杭州亞運獲得平紀錄的19面金牌，總計締造19金20銀28銅佳績，宏道基金會昨天特別舉辦慶功餐會，董事長林鴻道除發出亞運獎金，更直接和贊助選手預告，明年巴黎奧運，選手奪牌將有加碼獎金，金、銀、銅牌各可獲得500萬、200萬和100萬獎金，鼓勵選手們在最高殿堂為國爭光。

宏道基金會亞運獎金部分，選手和教練都有個別激勵，拿下銅牌的體操蕭佑然和林冠儀、拳擊陳念琴、桌球「小林同學」林昀儒各15萬，獲得銀牌的游泳「台灣蝶王」王冠閎、跆拳道好手林唯均、拳擊國手賴主恩、甘家葳則分別獲得25萬獎金，教練也獲得8萬獎金；金牌拳擊好手林郁婷、「柔道男神」楊勇緯各獲得50萬，教練也有15萬獎金。

林鴻道同時是中華奧會現任主席，開心發出亞運獎金的他也預告，明年巴黎奧運獎金將「加碼」，金牌500萬、銀牌200萬、銅牌100萬，讓台灣好手們再添動力到花都爭取佳績。

目前王冠閎、林郁婷、甘家葳和賴主恩都已獲得巴黎奧運門票。

林鴻道（中）頒發獎金給金牌選手林郁婷（左）和教練曾自強。圖／取自宏道基金會臉書粉絲團
林鴻道（中）頒發獎金給金牌選手林郁婷（左）和教練曾自強。圖／取自宏道基金會臉書粉絲團

亞運 拳擊 甘家葳

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