LPGA／錢珮芸浪費並列領先 馬來西亞銀行錦標賽第5名

總獎金300萬美元（約新台幣9743萬元）的LPGA馬來西亞銀行錦標賽今天最終回合，台灣好手錢珮芸一度並列領先，可惜關鍵第15洞吞下柏忌無緣繼續爭冠，最後以270桿、單獨第5名作收。

本季在美國女子職業高爾夫協會（LPGA）積分榜暫居第53名的錢珮芸，包括這場馬來西亞銀行錦標賽在內已出賽22場、13場晉級、5場打進前10名作收，基本上已經確保明年的全卡會員資格，她也是這場馬來西亞銀行錦標賽唯一參賽的台灣球員。

錢珮芸在第3回合收尾的第18洞順利獵鷹，讓她以4桿差距落後領先者進入最終回合。今天錢珮芸全場抓下6個博蒂、吞2次柏忌，繳出68桿的成績。

錢珮芸在第12洞抓下博蒂後，一度以總桿數負19桿的成績和法國球員波蒂兒（Celine Boutier）並列領先，只可惜接下來錢珮芸沒能再抓博蒂入袋，反而在第15洞吞下要命柏忌，反觀波蒂兒再抓2博蒂，也因此順利打進和泰國女將提蒂卡（Atthaya Thitikul）爭冠的延長賽。

過去台灣球員曾有包括涂阿玉、鄭美琦、龔怡萍、曾雅妮、盧曉晴及徐薇淩6名球員拿過LPGA賽事冠軍，最近一次是2021年徐薇淩拿下LPGA純絲錦標賽冠軍，再往前追溯則要到2013年由盧曉晴拿下日巡賽、美巡賽共同認證的美津濃菁英賽冠軍。

這場LPGA馬來西亞銀行錦標賽是今年新增賽事，原本這個賽期應該是舉行裙襬搖搖LPGA台灣賽，但在台灣確定不辦之後，馬來西亞立刻「插旗」拿走這場賽事的空檔。

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