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法國羽賽／全民集氣！戴資穎晚間出戰陳雨菲搶本季第3冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎闖進法國公開賽決賽。圖／Badminton Photo提供
戴資穎闖進法國公開賽決賽。圖／Badminton Photo提供

相隔3個月，我國「一姊」戴資穎再闖BWF世界巡迴賽決賽，今天法國公開賽最終日賽程將和東京奧運金牌名將陳雨菲對決，上演東奧金牌戰戲碼，雙姝生涯第25度對決約在台灣時間晚上6點半登場。

總獎金85萬美元的法國羽球屬BWF超級750系列大賽，女單「F4」的安洗瑩和山口茜都因傷缺賽，列第3種子的陳雨菲和第4種子的小戴就是排名前2的女單成員，兩人會師今天決賽，將是今年首度碰頭。

過去24度對決，小戴取得17勝7敗優勢，但去年最後3度碰頭都是剛在丹麥公開賽登頂的陳雨菲奪勝，剛完成生涯單打500勝的小戴除要尋求止敗，還要挑戰本季亞錦賽、台北羽球公開賽後的第3座金盃。

這也是小戴本季第4度打進決賽，前一度是7月底的南韓公開賽，當時小戴不敵地主安洗瑩，屈居亞軍。法國公開賽成小戴特別站，打算明年巴黎奧運後退役的寶島名將，先是在花都迎接生涯單打500勝、闖進4強揮別亞運在內連5站提前落馬陰霾，昨天更在72分鐘的馬拉松大戰逆轉日本「空靈女神」大堀彩，報了亞運16強落敗的一箭之仇。

法國公開賽今天5場決賽從台灣時間下午5點半登場，女單排在第2場，約6點半上陣，MOD愛爾達將直播賽程。

陳雨菲 安洗瑩 羽球 戴資穎

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