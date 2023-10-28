田徑／東亞U20錦標賽落幕 我國小將6金作收排第3名

在中國大陸揚州舉行的首屆東亞U20田徑錦標賽落幕，我國田徑代表隊在兩日賽事中，最終共拿下6金8銀5銅的佳績，在獎牌榜上以僅次於地主中國大陸和南韓的成績排名第3名，而我國小將也利用這次賽事吸取經驗，期盼未來能在更高層級的賽事中有好表現。

東亞U20田徑錦標賽今年於10月26、27日在揚州舉行，參賽年齡限制為2004年至2007年出生（16至19歲者），而我國今年也由潛優選手中選拔出25位選手參賽，部分選手更是在完成全運會賽程後就在24日隨隊出發至揚州。

而今年賽事共有中華、中國大陸、日本、南韓、蒙古、香港、澳門等7個國家及地區共計140名選手參賽，儘管比賽強度並不高，不過仍是給我國年輕小將與東亞各國好手切磋的機會。

最終我國代表隊也共計拿下6面金牌，分別為女子100公尺黃郁庭、女子100公尺跨欄賴尹甯、男子鐵餅程耀寬、混合1600公尺接力陳廷佑、黃郁庭、楊竣淳、賴尹甯、男子400公尺跨欄楊竣淳、女子5000公尺刁筱唯。

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