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法國羽賽／報亞運輸球之仇 戴資穎險勝大堀彩明爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國羽球一姊戴資穎碰上今年亞運在16強賽爆冷擊敗她的日本羽球美少女大堀彩復仇成功，闖進冠軍賽。 圖／Badminton Photo提供
我國羽球一姊戴資穎碰上今年亞運在16強賽爆冷擊敗她的日本羽球美少女大堀彩復仇成功，闖進冠軍賽。 圖／Badminton Photo提供

總獎金85萬美元的法國羽球公開賽今天進行4強賽程，我國羽球一姊戴資穎碰上今年亞運在16強賽爆冷擊敗她的日本羽球美少女大堀彩，最終雙方苦戰3局後戴資穎以20：22、21：10、22：20勝出，搶下冠軍賽門票。

世界排名第4名的戴資穎，生涯前8度與大堀彩交手都拿下勝利，不過今年亞運兩人在16強賽碰頭，最終大堀彩卻以直落二爆冷勝出拿下生涯對戰首勝，也可能是最後一位在亞運賽場上擊敗戴資穎的球員。

而這次法國公開賽大堀彩也展現絕佳狀態，包括昨天在8強賽擊敗西班牙前球后馬琳，繼澳洲公開賽後再度闖進到4強賽，並且與戴資穎再度狹路相逢。

在首局前段戴資穎雖然因為失誤問題一度落居下風，不過她重新調整節奏後很快就取得領先優勢，並以11：10進入技術暫停，但大堀彩不但沒有讓戴資穎將比分拉開，甚至在局末讓戴資穎頻頻回擊掛網與出界，反倒以22：20先下一城。

第二局戴資穎則是展開反撲，開賽後就拉開差距，以21：10扳平比數，並且在第三局一度落後6分的情況下，在局末打出一波3：0逆轉戰局，雙方也一度戰到20：20平手，戴資穎靠著連續2次刁鑽的加壓球以22：20拿下勝利，繼南韓公開賽後再度闖進到冠軍賽，並將與陳雨菲、何冰嬌之戰的勝者爭冠。

我國羽球一姊戴資穎碰上今年亞運在16強賽爆冷擊敗她的日本羽球美少女大堀彩復仇成功，闖進冠軍賽。 圖／Badminton Photo提供
我國羽球一姊戴資穎碰上今年亞運在16強賽爆冷擊敗她的日本羽球美少女大堀彩復仇成功，闖進冠軍賽。 圖／Badminton Photo提供

我國羽球一姊戴資穎碰上今年亞運在16強賽爆冷擊敗她的日本羽球美少女大堀彩復仇成功，闖進冠軍賽。 圖／Badminton Photo提供
我國羽球一姊戴資穎碰上今年亞運在16強賽爆冷擊敗她的日本羽球美少女大堀彩復仇成功，闖進冠軍賽。 圖／Badminton Photo提供

我國羽球一姊戴資穎碰上今年亞運在16強賽爆冷擊敗她的日本羽球美少女大堀彩復仇成功，闖進冠軍賽。 圖／Badminton Photo提供
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我國羽球一姊戴資穎碰上今年亞運在16強賽爆冷擊敗她的日本羽球美少女大堀彩復仇成功，闖進冠軍賽。 圖／Badminton Photo提供
我國羽球一姊戴資穎碰上今年亞運在16強賽爆冷擊敗她的日本羽球美少女大堀彩復仇成功，闖進冠軍賽。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎 羽球 亞運

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