亞帕運擊劍／輪椅4劍客奪首勝 廖偉廷想挑戰射箭、射擊

天生沒有髕骨，導致廖偉廷下肢行動不便，他仍多方嘗試各項運動，他今天助台灣輪椅擊劍男團在杭州亞帕運擊敗蒙古隊，收下首勝、名列第7，他透露，後續想嘗試射箭、空氣手槍等運動。

台灣首次派隊參與亞帕運輪椅擊劍項目，男團4劍客分別為李秉諭、廖偉廷、劉仕宸、林鈺皓，今天最終戰與蒙古隊碰頭，以45比24獲勝，以第7名作收。

天生沒有髕骨（俗稱膝蓋骨）的廖偉廷，卻不因爲身體因素而自我侷限，從國小打棒球，到後來籃球、網球、羽球、桌球，他都抱持著開放的態度。

廖偉廷接受中央社記者訪問時透露，過去大學時還曾參加路跑比賽，「有人問起我怎麼跑步，我告訴對方自己不是跑步、而是健走，短短1公里、3公里、5公里慢慢走，而周遭賽場加油聲，也鼓勵我繼續保持運動習慣」。

目前任職台中市政府任職的廖偉廷，平常生活或上班，短程路途都盡量多走路，他說：「秉持著能讓腿部肌肉多動一些 ，醫生也提醒若都不動，很容易萎縮。」

廖偉廷在2021年在朋友牽線下，與輪椅擊劍運動結緣，他表示：「其實這個還滿帥的，可以拿劍在場上跟人家對打，還可以穿戰袍。」

不過，因廖偉廷沒有膝蓋骨，導致腳無法彎曲，場上容易重心不穩，連帶影響場上發揮，為了這次亞帕運，團隊特別為他量身打造比賽輪椅，設計特殊斜版，讓他腳能夠有支撐點。

從去年5月展開國際賽旅程，到這次叩關杭州亞帕運舞台，廖偉廷直呼，沒想到這個夢提早成真，而今天這一勝也激勵團隊士氣。

在完成國手夢後，廖偉廷還想要繼續挑戰其他運動，他透露，有些運動沒體驗過、也會好奇，像是射箭和空氣手槍，「看起來也滿帥的」。

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