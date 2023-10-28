國際風箏衝浪賽雲林開跑 選手暴增200人 張麗善激動：創紀錄

雲林四湖三條崙海水浴場在進入冬季時期，東北季風風力可高達40幾節，經國際風箏衝浪組織IKO（International Kiteboarding Organization）認證，成功轉型風箏衝浪場地，縣府今天開辦為期2天的第3屆國際風箏衝浪公開賽，賽項包括繞標競速、跳高表演，首度新增風翼水翼競速，吸引來自10多個國家、200名極速選手參加，遊客也爭相入場觀賽，縣長張麗善激動表示，「是有史以來人數最多的一次！」

三條崙海水浴場風箏衝浪學校2020年年底通過國際風箏衝浪組織IKO認證，有專業教練、環境設備、安全救護及保險等，提供世界玩家安心到此學習風箏衝浪及考取經IKO認證的教練證，也結合學校訓練學子水域安全教育、策畫水上活動體驗等研習，推廣3年多以來已有許多國內遊客和具國際水準的風箏衝浪選手慕名而至。

張麗善說，為迎接遠道而來的人潮、提升運動表現，縣府針對海堤景觀平台、戶外沖洗及室內熱水盥洗設施設備、沙灘體質、防風林等硬體建設優化，軟體方面則舉辦國際風箏衝浪公開賽、國際海洋音樂祭，打開觀光能見度。

海委會海洋資源處副處長郭進興說，三條崙海域人潮的確比過去成長很多，接下來應思考場域乘載量問題，建議縣府研擬永續管理模式，如制定收費等措施，促進園區自主管理；張麗善允諾會全力規畫經營，誓言將此地打造成雲西海域觀光旅遊亮點。

此次參賽選手有甫自112年全運會風箏浪板水翼型競賽項目勇奪前3名的莊九為、曾宗廉及莊子言，3人連續3年都有來雲林參賽，異口同聲表示「絕不缺席！」風箏衝浪女子跳高世界紀錄保持人侯佳玲也「連三」從澎湖來台參賽，與國際玩家一期一會，「箏」相交流。

國際風箏衝浪公開賽明天還有2場次風箏、風翼賽事及解說，民眾可自由入場參加。縣府計畫處長李明岳說，賽事期間只要找到園區內最Chill的2面KUSO標誌牌，並與其中1面幽默搞怪牌面擺拍合影、上傳至官方臉書指定貼文，可獲限量機能防水包。 民眾在國際風箏衝浪公開賽賽事期間，只要找到園區內最Chill的2面KUSO標誌牌，並與其中1面幽默搞怪牌面擺拍合影、上傳至官方臉書指定貼文，可獲限量機能防水包。記者陳苡葳／攝影 雲林縣長張麗善（左一）、縣議員蘇國瓏（右一）下水為為期2天的國際風箏衝浪公開賽揭幕。記者陳苡葳／攝影 國際風箏衝浪公開賽今天在雲林縣三條崙海水浴場舉行，首度新增風翼水翼競速。記者陳苡葳／攝影

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