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TSL台鋼集團TSG帆船賽今從高雄啟動 18組企業隊展開海上競速

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽今早在高雄愛河灣亞果遊艇碼頭出發開賽。記者劉學聖／攝影
2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽今早在高雄愛河灣亞果遊艇碼頭出發開賽。記者劉學聖／攝影

總獎金高達新台幣175萬元的2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽，今早在高雄愛河灣亞果遊艇碼頭舉辦高雄開賽儀式，高雄市副市長羅達生、立委賴瑞隆、海洋局代理局長黃登福等人到場為各隊加油打氣。台灣帆船聯盟發起人，亞果遊艇集團董事長侯佑霖說，希望透過海洋賽事及高額獎金的激勵，讓更多人參與帆船運動。

2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽，今、明兩天在高雄、台南兩地舉辦，今天上午9時許，選手駕駛帆船從高雄愛河灣亞果遊艇碼頭出發，前往西部海岸海域舉辦帆船繞標賽，晚間在高雄福容飯店住宿後，明早將進行高雄愛河灣到台南安平的西海岸長航賽。這項賽事去年總共有13組企業隊報名參加，今年則是有18組企業隊共同參與。

這次賽事有MOMO TV及國立體育大學投入，創下台灣帆船賽事第一次電視精彩紀錄的播出，也透過國立體大線上直播專業選手及教練說明賽事，首次產學合作，帆船運動更往下扎根。

2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽今早在高雄愛河灣亞果遊艇碼頭，由高雄市副市長羅達生（左四）、立委賴瑞隆（右三）等人剪綵宣布開賽。記者劉學聖／攝影
2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽今早在高雄愛河灣亞果遊艇碼頭，由高雄市副市長羅達生（左四）、立委賴瑞隆（右三）等人剪綵宣布開賽。記者劉學聖／攝影

羅達生說，高雄市民之前難以一窺港灣之美，因為港區與市區原本有一道高牆，2005年陳其邁代理高雄市長時，經過各方協調，終於把高牆推倒，讓港灣跟高雄的發展融合在一起，經過歷代市長的建設，終於有現在榮景。

羅達生表示，高雄市政府非常重視水域活動的推行，目前從教育開始，積極在各級學校推動水域安全知識宣導，也希望市民能夠經由水上賽事、活動，更加親水，更愛玩水。

2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽今早在高雄愛河灣亞果遊艇碼頭出發開賽。記者劉學聖／攝影
2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽今早在高雄愛河灣亞果遊艇碼頭出發開賽。記者劉學聖／攝影

侯佑霖說，目前主要規劃城市跟城市之間的長航賽，這兩屆是以高雄跟台南兩個城市為主，未來希望從南部出發，台中，桃園，台北，基隆，花蓮，台東，再回到南部，「環島一周！」，也可以每年從不同的城市出發，來進行環島的比賽。

侯佑霖表示，今年有來自香港、義大利、聖克里斯多福及尼維斯、日本、瑞典、英國的國際選手參與，期待今年賽程有更亮眼的成績，展望明年度有更多國際品牌支持參與，提升台灣帆船運動的國際化。

台鋼

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