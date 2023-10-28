全運會／基隆3金2銀3銅 創10年最佳績

112年全國運動會閉幕，基隆市共奪3金2銀3銅，創10年最佳成績。其中游泳代表隊表現最亮眼，鄧羽彣拿下3金1銀成為最大贏家。鄧羽彣去年在亞錦賽摘金，疫情期間到外木山泳訓，常被水母攻擊，但每天仍日游近2萬公尺，摘金背後有著艱辛的訓練過程。

市府教育處體健課指出，今年以游泳代表隊表現最為亮眼，110年全運會鄧羽彣在公開水域5公里、7.5公里及10公里三個項目中，一人囊括3面金牌成為「三金泳后」，今年再發威，個人拿下3金1銀佳績。

鄧羽彣先在9月公開水域10公里與曹鈞硯共同搶下1金1銅，在1500公尺自由式破大會紀錄及800公尺自由式再拿雙金，400公尺自由式又拿下銀牌，成最大贏家。

跆拳道代表隊在教練簡億鈞指導下，女子個人品勢先由簡湘玲獲第一面銅牌，團體品勢再由葉伃晴、葉亮妤及簡湘玲3人攜手再獲1面銅牌，跆拳道總計2銅牌及多項佳績，簡湘玲囊括2銅。

橄欖球代表隊在教練吳志清帶領下，在預賽及半準決賽，以全勝之姿闖進冠軍賽，可惜以些微之差敗給桃園市獲銀牌，誓言下屆要奪回冠軍。

鄧羽彣從高三就成為國手，後來讀國立台灣大學工商管理學系，去年在烏茲別克舉行的亞洲公開水域錦標賽，以2小時07分27秒摘金。

奪金的背後，鄧羽彣每天訓練游近2萬公尺，前年因疫情，游泳池關閉，她只能將訓練場地移到海邊，雖然常被水母攻擊，仍堅持泳訓，才能在賽事中獲佳績。

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