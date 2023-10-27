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亞帕運／林駿梃捨科技業追夢 桌球與林姿妤混雙摘金

中央社／ 杭州27日電
林駿梃(右)與林姿妤奪下亞帕運桌球混雙金牌。
林駿梃(右)與林姿妤奪下亞帕運桌球混雙金牌。

昔日曾是科技業工程師的林駿梃，為了桌球夢轉換跑道到台電，他與林姿妤在杭州亞帕運混雙17-20級金牌戰聯手力退中國組合摘金，他開心地說，這面金牌證明自己轉換跑道很成功。

林駿梃與林姿妤這面混雙金牌，是今年亞帕運台灣代表團的第4金，而林姿妤更是繼女單金牌後，本屆個人的第2金，加上女雙與田曉雯勇奪銀牌，林姿妤單屆2金1銀，也是這次最風光的台灣選手。

32歲的林駿梃儘管大拇指萎縮，卻對桌球有極大的熱情，賽後他受訪時透露，2、3年前還在科技業擔任工程師，因為想繼續打球，決定轉換跑道，目前任職於台電公司。

林駿梃與林姿妤今年7月開始合作，今天杭州亞帕運混雙17-20級金牌戰，面對地主球迷加油聲，儘管第3局一度受影響，2人仍頂住壓力，並提醒彼此堅持下去，最終以11比7、11比8、14比16、11比8力退中國組合連浩與熊桂艷，收下金牌。

今年亞帕運林駿梃收穫豐碩，他先是男單摘銅，混雙也一舉奪金，他強調，不後悔當初所做的決定，他開心地直呼，「杭州可能是我的福地」，他和林姿妤都沒想到能拿到金牌。

林姿妤歷經單日5戰後，她承認：「很累，從沒有經歷過、而且都是滿重要的比賽，我現在只想要見家人，我已經很久沒回家了。」

另一場混雙22級金牌戰，台灣組合陳柏諺與李婧萱遭韓國組合妹尾亮喜與金基泰逆轉，以11比9、11比4、6比11、9比11、9比11落敗，與金牌擦身而過。

台灣桌球代表隊今天單日斬獲1金2銀1銅，截至目前為止，台灣代表團累計4金4銀12銅，在獎牌榜暫居第13。

帕運 桌球 田曉雯

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