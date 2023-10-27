亞帕運／女子百米排第5 陳玉連：賽前就知道是場硬仗

在輪椅界有競速女王之稱的陳玉連是亞帕運頒獎台常客，為備戰杭州亞帕運，上班得兼顧訓練，今天在100公尺決賽以18秒59排第5，她說：「得知中國派3人參賽，就知道是硬仗。」

因罹患小兒麻痹，陳玉連雙腳不良於行，她在2001年就讀大學期間，在老師牽線下，開啟田徑生涯，展開人生新篇章，隔年就在2002年遠南運動會（亞帕運前身）奪得2金1銀佳績，且在2014年仁川、2018年雅加達亞帕運都曾登上頒獎台，光是過去2屆亞帕運就進帳4面銅牌。

為備戰杭州亞帕運，42歲的陳玉連過去3、4個月每週向工作單位請假2至3天，就連假日也投入練習，她今天在杭州亞帕運T54級女子輪椅組100公尺決賽，面對中國、泰國軍團夾擊，最終以18秒59，名列第5，無緣獎牌。

中國隊包辦金、銀、銅3面獎牌，其中中國選手周召倩不僅以16秒07改寫大會紀錄、留下金牌，這次亞帕運個人在田徑場上，截至目前為止，已狂掃2金2銀。

陳玉連接受中央社記者訪問時表示，賽前得知中國隊派3名選手參賽，就已有心理準備，將會是場硬仗。

陳玉連今天完賽的時間，其實比她過去2屆都還快，還締造個人本季最佳成績。她說，國外選手水準都變得很高，自己因平常還需要工作，訓練量並沒有以前那麼多，「這次成績算在預期內，但還可以更好一點」。

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