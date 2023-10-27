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鐵人三項／IRONMAN 70.3墾丁站 35國好手齊聚較勁  

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
IRONMAN 70.3墾丁國際鐵人三項賽暨小鐵人賽將於10月28日至29日於恆春半島盛大舉辦。圖／台灣鐵人三項公司提供
IRONMAN 70.3墾丁國際鐵人三項賽暨小鐵人賽將於10月28日至29日於恆春半島盛大舉辦。圖／台灣鐵人三項公司提供

「2023 MaiCoin IRONMAN 70.3 Kenting墾丁國際鐵人三項賽暨小鐵人賽」（以下簡稱IRONMAN 70.3墾丁站），將於10月28日至29日假國境之南恆春半島盛大舉辦，本活動已連續14年於台灣舉辦，今年吸引共35個國家、外國選手近500人，總共1800多位鐵人好手及小鐵人共同參與此一國際級的賽事盛會。

今年賽事重回台26線經典賽道，將在墾丁最美的海域小灣開賽，自由車路線沿著台26線屏鵝公路騎共 90公里；跑步路段經過社頂公園、籠仔埔草原，蜿蜒在綺麗的自然風光，最後進入福華飯店迎接終點。

本次賽事眾星雲集，包含去年IRONMAN 70.3墾丁國際鐵人三項賽男子冠軍李長泰、2022 IRONMAN Taiwan 澎湖國際鐵人三項賽男總一的「最強地表鐵人老爸」許仁茂，以及張家三姊弟—2021 IRONMAN 70.3墾丁國際鐵人三項女子冠軍張嘉家、甫於全國運動會奪冠的張家豪與張婷婷；民視外景主持人段慧琳以及藝人姚黛瑋 Debbie 這次也將挑戰IRONMAN 70.3墾丁站。

在追求自我實現之餘，還有更遠大的目標就是爭取「2023 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的資格。這場世界級鐵人賽事，將在2024年12月14、15日於紐西蘭陶波舉辦，本次賽事提供30張門票，全世界將透過這些代表台灣出賽的菁英好手們看見台灣。

積極推動友善運動環境的台灣師範大學特殊教育學系教授姜義村，這次亦將帶隊與視障鐵人好手呂冠霖、李協興；身障游泳好手林育夙、陳元皓等人組成「愛運動・動無礙」團隊，或以接力組、或以個人組形式完成IRONMAN 70.3墾丁站（113 KM），宣揚所有人都不受身分和肢體限制、能盡情享有運動權利的理念。

鐵人三項 自由車 經典賽

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