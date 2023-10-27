亞帕運／「喜歡有隊友感覺」 田曉雯林姿妤桌球女雙奪銀互勉

中華隊組合林姿妤與田曉雯今天杭州亞帕運桌球女雙決賽，錯過4個賽末點，以2比3不敵中國組合，2人賽後爭相扛責，並互相勉勵，強調雙打是2個人的事情，還直呼喜歡有隊友的感覺。

田曉雯出生時因醫療疏失導致右手神經萎縮，無法翻正及舉高，從國小二年級開始接觸桌球，曾因身體不協調、無法順利擊球，後來克服挑戰，並在東京帕運奪得女單銅牌。

林姿妤則是在國小參加學校桌球社，後來國二時因車禍導致右手韌帶斷裂，後來重拾球拍，並與田曉雯組成最佳拍檔，2人一路上互相砥礪。

林姿妤、田曉雯2天前剛在亞帕運TT10級女單金牌戰碰頭，分別拿下金、銀牌，今天2人從場上對手變回隊友，女雙20級金牌戰面對中國組合熊桂艷與趙小靜，台灣組合一度有機會4局結束比賽。

只不過，台灣組合浪費4個賽末點機會，第4局遭對手逆轉，也讓士氣受影響，第5局開局就陷入0比5落後，儘管一度追成1分差，可惜未能再下一城，最終局數以2比3落敗，以銀牌作收。

2組人馬繼東京帕運後再度碰頭，田曉雯接受媒體聯訪時表示，這次戰術執行有比前次交手更好，但她認為自己第4局局末打得太保守，導致被逆轉。

一旁的林姿妤邊聽邊搖頭，表達不認同，她強調：「雙打其實是兩個人的事，就算是她（田曉雯）失誤，也有可能是我上一顆球沒打好，或者我明明有時間提醒她。這場球我覺得我們都打得很好，只是無謂失誤太多。」

田曉雯、林姿妤搭檔多年，早已建立深厚感情，田曉雯表示，單打由於只有一個人，容易緊張、不知所措，但雙打可以與隊友互相溝通、鼓勵，「我喜歡有隊友的感覺」，而林姿妤也表達認同。

田曉雯今年亞帕運以2銀作收，與上屆相比持平，而林姿妤稍後還有混雙賽事，她與林駿梃攜手闖進混雙4強，提前鎖定個人今年賽會第3面獎牌。

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