快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

亞帕運／「喜歡有隊友感覺」 田曉雯林姿妤桌球女雙奪銀互勉

中央社／ 杭州27日電
亞帕運中華隊桌球好手田曉雯（右）與林姿妤（左）。 中央社
亞帕運中華隊桌球好手田曉雯（右）與林姿妤（左）。 中央社

中華隊組合林姿妤與田曉雯今天杭州亞帕運桌球女雙決賽，錯過4個賽末點，以2比3不敵中國組合，2人賽後爭相扛責，並互相勉勵，強調雙打是2個人的事情，還直呼喜歡有隊友的感覺。

田曉雯出生時因醫療疏失導致右手神經萎縮，無法翻正及舉高，從國小二年級開始接觸桌球，曾因身體不協調、無法順利擊球，後來克服挑戰，並在東京帕運奪得女單銅牌。

林姿妤則是在國小參加學校桌球社，後來國二時因車禍導致右手韌帶斷裂，後來重拾球拍，並與田曉雯組成最佳拍檔，2人一路上互相砥礪。

林姿妤、田曉雯2天前剛在亞帕運TT10級女單金牌戰碰頭，分別拿下金、銀牌，今天2人從場上對手變回隊友，女雙20級金牌戰面對中國組合熊桂艷與趙小靜，台灣組合一度有機會4局結束比賽。

只不過，台灣組合浪費4個賽末點機會，第4局遭對手逆轉，也讓士氣受影響，第5局開局就陷入0比5落後，儘管一度追成1分差，可惜未能再下一城，最終局數以2比3落敗，以銀牌作收。

2組人馬繼東京帕運後再度碰頭，田曉雯接受媒體聯訪時表示，這次戰術執行有比前次交手更好，但她認為自己第4局局末打得太保守，導致被逆轉。

一旁的林姿妤邊聽邊搖頭，表達不認同，她強調：「雙打其實是兩個人的事，就算是她（田曉雯）失誤，也有可能是我上一顆球沒打好，或者我明明有時間提醒她。這場球我覺得我們都打得很好，只是無謂失誤太多。」

田曉雯、林姿妤搭檔多年，早已建立深厚感情，田曉雯表示，單打由於只有一個人，容易緊張、不知所措，但雙打可以與隊友互相溝通、鼓勵，「我喜歡有隊友的感覺」，而林姿妤也表達認同。

田曉雯今年亞帕運以2銀作收，與上屆相比持平，而林姿妤稍後還有混雙賽事，她與林駿梃攜手闖進混雙4強，提前鎖定個人今年賽會第3面獎牌。

田曉雯 東京帕運 桌球

延伸閱讀

亞帕運／圍棋首度登場 中華隊男團就鍍銅創隊史紀錄

亞帕運／羽球吳于嫣女單鍍銅 進帳隊史首面女子獎牌

亞帕運羽球／選手路辛苦有收穫 吳于嫣克服身材限制摘銅

亞帕運桌球／林姿妤奪生涯首面單打金牌 與搭檔田曉雯相約拚巴黎帕運

相關新聞

法國羽賽／3局苦戰退蘇妮妲 戴資穎生涯單打第500勝到手

總獎金85萬美元的法國羽球公開賽今天展開8強賽程，生涯BWF巡迴賽單打已經累積拿下499勝的戴資穎，在今天碰上泰國選手蘇...

法國羽賽／殺進4強 戴資穎拿下生涯單打500勝

在上周丹麥公開賽達成BWF巡迴賽生涯單雙打500勝里程碑後，我國羽球一姊戴資穎本周法國公開賽也繼續改寫歷史，昨天的女單8...

全運會／基隆3金2銀3銅 創10年最佳績

112年全國運動會閉幕，基隆市共奪3金2銀3銅，創10年最佳成績。其中游泳代表隊表現最亮眼，鄧羽彣拿下3金1銀成為最大贏...

亞帕運／林駿梃捨科技業追夢 桌球與林姿妤混雙摘金

昔日曾是科技業工程師的林駿梃，為了桌球夢轉換跑道到台電，他與林姿妤在杭州亞帕運混雙17-20級金牌戰聯手力退中國組合摘金...

亞帕運／女子百米排第5 陳玉連：賽前就知道是場硬仗

在輪椅界有競速女王之稱的陳玉連是亞帕運頒獎台常客，為備戰杭州亞帕運，上班得兼顧訓練，今天在100公尺決賽以18秒59排第...

體育團體業務增能研習會熱鬧登場 北市迭創佳績送大紅包

連續在杭州亞運、台南全國運動會締造佳績的台北市體育健兒，今打鐵趁熱由台北市政府體育局主辦、台北市體育總會承辦的「112年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。