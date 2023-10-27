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全運會／「鏈球女王」63公尺02破大會紀錄 竹縣5金3銀6銅

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
「鏈球女王」余雅倩以打破大會紀錄的63公尺02成績奪金。圖／新竹縣教育局提供
「鏈球女王」余雅倩以打破大會紀錄的63公尺02成績奪金。圖／新竹縣教育局提供

新竹縣在縣府全面大力支持體育項目及補助後，今年在全國運動會中再次突破自身歷年奪牌紀錄，拿下5金3銀6銅的好成績，尤其田徑項目就獲得3面金牌，在縣市總排名上為六都外的第2名。新竹縣教育局長楊郡慈感謝每位教練及選手為新竹縣爭光，好成績更顯示新竹縣運動風氣已逐漸提升。

楊郡慈表示，112年全運會新竹縣能有如此佳績，除來自於基層教練的努力培訓，以及各級學校對體育的大力支持外，縣府也投入多項資源，如參賽補助金的挹注、代表隊補助金、獎勵金的提升及設立培訓補助金外，更積極增加運動設施、引入大型賽事、提升運動風氣，讓選手在新竹縣完整的照顧下，持續站上全國舞台爭取佳績。

新竹縣代表隊今年共榮獲5金3銀6銅，且打破新竹縣歷年最佳成績，以跆拳道、田徑、馬術、自由車、射箭、競速溜冰等6項表現極為優異，體育競技實力大幅提升。

 縣長楊文科表示，今年全運會新竹縣代表隊共派出205位選手隊職員參加，此次在全運會的成績超越過往，除了恭賀並肯定選手的表現，也謝謝教練們的辛勞付出，縣府會一直是選手及教練們的最佳後盾，讓新竹縣競技運動實力發展愈加卓越。

 教育局表示，去年亞洲跆拳道錦標賽國手、新竹縣跆拳道好手顏怡君，一路從竹東國中到東泰高中，再到國立體育大學在全運會女子組跆拳道對打46公斤級打敗全國各地好手勇奪金牌，也是這次新竹縣在全運會拿下的首面金牌。

 馬術項目方面，亞運國手陳御龍與他的戰馬「CUCCIFLAMINGO」，以第二回合57.19秒在馬術障礙超越個人賽獨占鰲頭奪金，完成二連霸。

田徑項目方面今年共獲得3金1銀2銅，其中「鏈球女王」余雅倩以打破大會紀錄的63公尺02成績，榮獲金牌。女子三級跳遠林玉婷剛在全大運三級跳中拿下銅牌，就在112全運會以12米83成績為新竹縣拿下金牌。女子組田徑20公里競走則由江佳柔摘下金牌。

 此外，湖口高中的刁筱唯參加女子田徑10000公尺項目，以37分36.83秒的成績拿下銀牌。蔡詠旭、戴喬亨則分別在男子組田徑1500公尺及男子組田徑跳遠，皆獲得銅牌佳績。

 自由車項目共獲1銀3銅好成績，選手張祐綸在男子組自由車越野賽場獲得銀牌、女子組自由車個人全能賽吳婭弘、男子組自由車個人追逐賽邱正昕、男子組自由車團隊追逐賽朱建學、邱正昕、黃冠霖、萬大中協力榮獲銅牌。

 射箭項目由林佳恩、劉佳耘、劉詩翎與蘇奕云4人合力獲得女子組射箭反曲金牌弓團體賽銀牌。男子組競速溜冰1000公尺爭先賽曾嘉成也獲得銅牌的好成績。

田徑 全運會 自由車

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