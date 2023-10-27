U15世界盃女壘／打線遭到封鎖 中華隊複賽不敵波多黎各

U15世界盃女壘賽複賽今天開打，中華隊與波多黎各交手，兩任投手陳妙華、周宜葶聯手壓制失掉2分，但打線遭到封鎖，直到7局上攻下1分，終場以1比2吞敗。

U15世界盃女壘賽在日本東京舉行，中華隊預賽首戰不敵日本，接著依序擊敗墨西哥、秘魯、紐西蘭，預賽最後一戰再擊敗義大利，預賽戰績4勝1敗、排名第2，帶著1勝1敗晉級超級循環賽複賽。

今天複賽開打中華隊首戰與波多黎各碰頭，中華隊派出投手陳妙華先發，1局下2人出局後被敲出三壘打，但力守不失分，2局下讓對手3上3下。

陳妙華3局下有狀況，先被敲出安打，1人出局後再投出保送，接著被敲安打、高飛犧牲打先掉1分，再被敲出安打失掉第2分，4局下1人出局後再被敲出安打退場，周宜葶接手登板止血，沒有多掉分數。

中華隊打線受制，前2局都沒有打者能上壘，3局上田苡璿率先敲出三壘打，但攻勢也沒能延續，7局上田苡璿再敲出二壘打，靠著捕逸上到三壘，再靠著滾地球跑回1分，中華隊攻勢沒有延續、吞下敗仗。

中華隊先發投手陳妙華投3.1局被敲5支安打，投出1次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，承擔敗投；周宜葶後援投2.2局被敲1支安打，投出1次三振、1次保送，無失分。

預賽維持不勝的日本、美國，今天複賽首戰都拿下勝利，兩隊目前戰績都是3勝，波多黎各戰績2勝1敗，中華隊戰績1勝2敗，想要晉級冠軍戰難度增加。

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