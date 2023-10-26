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田徑／東亞U20賽揚州登場 我國首日4金王景成親頒獎
東亞U20田徑錦標賽今天在中國大陸揚州登場，在首日賽事中我國就傳來奪牌捷報，包括女子100公尺好手黃郁庭在內共奪下4面金牌，而身為東亞田總副主席的我國田協祕書長王景成也親自到場頒獎，並鼓勵選手能再創佳績。
東亞U20田徑錦標賽今年於10月26、27日在揚州舉行，參賽年齡限制為2004年至2007年出生（16至19歲者），而我國今年也由潛優選手中選拔出25位選手參賽，部分選手更是在完成全運會賽程後就在24日隨隊出發至揚州。
而在首日賽程中我國就傳來奪牌捷報，共計拿下4金4銀3銅的佳績，女子100公尺黃郁庭、女子100公尺跨欄賴尹甯、男子鐵餅程耀寬及混合1600公尺接力陳廷佑、黃郁庭、楊竣淳、賴尹甯等奪下4面金牌。銀牌是男子110公尺跨欄謝元愷、男子三級跳遠楊程皓、男子鐵餅李少廷、男子跳高陳柏諺。銅牌為男子三級跳遠趙崑祥、男子400公尺楊文杰、男子跳高林冠攸。
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