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全運會圖輯／競技體操 李智凱、唐嘉鴻再摘金

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
杭州亞運為中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，今天在全運會男子鞍馬競賽中，為桃園摘下一面金牌。
杭州亞運為中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，今天在全運會男子鞍馬競賽中，為桃園摘下一面金牌。

台南全運會今天閉幕，競技體操最後一天競賽男女奪金選手百花齊放，在杭州亞運中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，順利在男子鞍馬競賽中，為桃園摘下一面金牌，並拿下雙槓銅牌。

因左腳阿基里斯腱傷勢而無緣杭州亞運的體操好手唐嘉鴻，經過七個月的治療與加強訓練，卻在9月舉行的世界挑戰賽巴黎站，勇奪單槓金牌。他今天也毫無懸念地為台北市摘下全運會單槓金牌，吊環則拿下一面銅牌。

在杭州亞運為中華隊在競技體操平衡木競賽摘銅的丁華恬，昨天在台南全運會競技體操女子個人全能為新北市奪金。今天在單項競賽金牌掛零。僅在平衡木及地板競賽，拿下一銀、一銅。

三度參加全運會的台北市年僅16歲體操小將廖奕淳，昨天在女子全能以些微差距摘銀，她今天在地板及高低槓競賽勇奪兩面金牌，以及跳馬銅牌。

新北市丁華恬今天在競技體操單項競賽金牌掛零，僅在平衡木及地板競賽，拿下一銀、一銅。記者侯永全／攝影
新北市丁華恬今天在競技體操單項競賽金牌掛零，僅在平衡木及地板競賽，拿下一銀、一銅。記者侯永全／攝影
新北市丁華恬今天在競技體操單項競賽金牌掛零，僅在平衡木及地板競賽，拿下一銀、一銅。記者侯永全／攝影
新北市丁華恬今天在競技體操單項競賽金牌掛零，僅在平衡木及地板競賽，拿下一銀、一銅。記者侯永全／攝影
年僅16歲的台北市體操小將廖奕淳，今天在地板及高低槓競賽勇奪兩面金牌，以及跳馬銅牌。記者侯永全／攝影
年僅16歲的台北市體操小將廖奕淳，今天在地板及高低槓競賽勇奪兩面金牌，以及跳馬銅牌。記者侯永全／攝影
新北市丁華恬今天在競技體操單項競賽金牌掛零，僅在平衡木及地板競賽，拿下一銀、一銅。記者侯永全／攝影
新北市丁華恬今天在競技體操單項競賽金牌掛零，僅在平衡木及地板競賽，拿下一銀、一銅。記者侯永全／攝影
新北市丁華恬今天在競技體操單項競賽金牌掛零，僅在平衡木及地板競賽，拿下一銀、一銅，雙槓則拿下第七名。記者侯永全／攝影
新北市丁華恬今天在競技體操單項競賽金牌掛零，僅在平衡木及地板競賽，拿下一銀、一銅，雙槓則拿下第七名。記者侯永全／攝影
杭州亞運為中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，今天在全運會男子鞍馬競賽中，為桃園摘下一面金牌。
杭州亞運為中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，今天在全運會男子鞍馬競賽中，為桃園摘下一面金牌。
新北市丁華恬今天在競技體操單項競賽金牌掛零，僅在平衡木及地板競賽，拿下一銀、一銅。記者侯永全／攝影
新北市丁華恬今天在競技體操單項競賽金牌掛零，僅在平衡木及地板競賽，拿下一銀、一銅。記者侯永全／攝影
杭州亞運為中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，今天在全運會男子鞍馬競賽中，為桃園摘下一面金牌。
杭州亞運為中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，今天在全運會男子鞍馬競賽中，為桃園摘下一面金牌。
無緣杭州亞運的唐嘉鴻，今天順利為台北市摘下全運會單槓金牌，吊環則拿下一面銅牌。記者侯永全／攝影
無緣杭州亞運的唐嘉鴻，今天順利為台北市摘下全運會單槓金牌，吊環則拿下一面銅牌。記者侯永全／攝影
杭州亞運為中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，今天在全運會男子鞍馬競賽中，為桃園摘下一面金牌。
杭州亞運為中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，今天在全運會男子鞍馬競賽中，為桃園摘下一面金牌。
無緣杭州亞運的唐嘉鴻，今天順利為台北市摘下全運會單槓金牌，吊環則拿下一面銅牌。記者侯永全／攝影
無緣杭州亞運的唐嘉鴻，今天順利為台北市摘下全運會單槓金牌，吊環則拿下一面銅牌。記者侯永全／攝影
年僅16歲的台北市體操小將廖奕淳，今天在地板及高低槓競賽勇奪兩面金牌，以及跳馬銅牌。記者侯永全／攝影
年僅16歲的台北市體操小將廖奕淳，今天在地板及高低槓競賽勇奪兩面金牌，以及跳馬銅牌。記者侯永全／攝影

全運會 亞運 中華隊

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