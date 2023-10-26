全運會體操／寶貝兒子觀戰 李智凱鞍馬飛出5連霸

杭州亞運剛完成鞍馬2連霸的桃園市體操名將「鞍馬王子」李智凱，返台參加全運會有最忠實的粉絲相伴，妻子和剛滿1歲的兒子連3天都現身比賽場館後甲國中，今天壓軸賽程日更見證「最強老爸」完成全運會鞍馬5連霸。

從世大運、亞運到世錦賽，李智凱近3個月要面對接連國際大賽，返台沒多久馬上迎接全運會，今天6場單項全場下場4次的他苦笑說：「有年紀了，該改朝換代了。有傷在身，比較累一點，今年大小場有15場比賽，是時候休息一下。」

鞍馬順利完成全運會5連霸外，男子全能先奪金的李智凱，今天跳馬和雙槓都獲得銅牌，但壓軸登場的單槓發生失誤，8名選手中排名墊底，最終帶著2金2銅結束112年全運會。

手、腳都有傷的李智凱，今年預計先好好休息，明年再繼續爭取巴黎奧運資格。全運會就是今年最終戰的他，難得在台比賽，妻子和寶貝兒子也能到場，他笑說要讓兒子現在就開始學習，說不定未來就是下一代「鞍馬王子」。

田徑男子400公尺跨欄全國紀錄保持人彭名揚是李智凱好友，今天也現身後甲國中，李智凱開玩笑說：「大哥來巡場，前面有努力一點。」 桃園市體操名將「鞍馬王子」李智凱，112年台南全運會鞍馬決賽順利下馬，振臂為自己慶祝。記者侯永全／攝影 桃園市體操名將「鞍馬王子」李智凱，112年台南全運會完成鞍馬5連霸。記者侯永全／攝影 桃園市體操名將「鞍馬王子」李智凱，112年台南全運會完成鞍馬5連霸。記者侯永全／攝影

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