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全運會體操／12歲擊敗奧運國手！周美成最幼齒「金牌殺手」

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
台北市12歲小將周美平衡木摘下金牌。圖／112年全國運動會提供
台北市12歲小將周美平衡木摘下金牌。圖／112年全國運動會提供

年僅12歲的台北市體操小將周美，112年台南全運會成教練林祥威口中的「刺客」，壓軸登場的單項決賽只在平衡木下場，就以13.666分擊敗剛拿下杭州亞運平衡木銅牌的東京奧運國手丁華恬，成為全運會最年輕的單項金牌得主。

林祥威是現任「鞍馬王子」李智凱前的鞍馬名將，轉任教練後從基層出發，周美就是幼稚園中班就開始帶起的小幼苗，不過最初林祥威因選手眾多，並不打算收周美進體操隊，透過體操班發現周美的確有天分，才開始接受正式訓練。

「從小她就展現大將之風，平衡木更是強項。」林祥威形容，周美就像北市女子體操隊「殺手」，平衡木上場的目標就是擊敗丁華恬，他自信說：「難度雖然不及大姊姊，但周美的質量是最好的。」

136公分的周美（右一）是台北市女子體操隊中最嬌小也最年輕的選手。記者曾思儒／攝影
136公分的周美（右一）是台北市女子體操隊中最嬌小也最年輕的選手。記者曾思儒／攝影

周美接觸體操的契機是看到一次平衡木比賽影片，讓她對體操心生嚮往，儘管練習中遇到困難一度想放棄，她仍持續堅持，首度參與全運會就帶回金牌的她坦言過程「很緊張」，但如願擊敗強敵丁華恬，「很開心，超級開心！」

林祥威提到，今天地板摘金的另名北市好手廖奕淳，同樣是12歲就獲得全運會金牌，但當時是在成隊沾學姊的光，比較像是「打醬油」，周美能在12歲之齡拿下單項金牌，據他所知應是全運會紀錄。

台北市12歲小將周美平衡木摘下金牌。圖／112年全國運動會提供
台北市12歲小將周美平衡木摘下金牌。圖／112年全國運動會提供

不只年紀最輕，身高136公分的周美也是對上最嬌小的成員，上月底她才因還在生長，一次跑步不慎扭傷造成骨裂，下場後馬上冰敷，不過帶傷上陣擊敗杭州亞運剛拿下銅牌的丁華恬，讓她更有自信朝奧運夢邁進。

全運會 丁華恬 亞運

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