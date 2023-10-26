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全運會拳擊／4金釵、亞運奪牌雙雄 稱霸

聯合報／ 記者曾思儒／台南報導
新北市林郁婷（左）昨天在全運會女子拳擊57公斤級決賽，擊敗台北市吳沛儀摘金。記者侯永全／攝影
新北市林郁婷（左）昨天在全運會女子拳擊57公斤級決賽，擊敗台北市吳沛儀摘金。記者侯永全／攝影

中華拳擊隊月初杭州亞運打出隊史最佳的1金2銀2銅成績，並且帶回4張巴黎奧運門票，昨天5名奪牌好手加上東京奧運奪銅的黃筱雯都沒懸念打下112年台南全運會金牌，黃筱雯和陳念琴對手更是提前「丟毛巾」投降。

新北市林郁婷、新竹市陳念琴、台北市黃筱雯及吳詩儀前年一同出征東京奧運，杭州亞運再披中華隊戰袍，成為拳擊隊「四金釵」；男將台北市甘家葳和屏東縣賴主恩沒讓女將專美於前，杭州亞運雙雙打進男子63.5公斤級和71公斤級金牌戰，甘家葳雖因眼角傷勢腫大不允許出賽，和賴主恩仍帶回銀牌和奧運資格。

屏東縣賴主恩（左）昨天在全運會男子拳擊63.5公斤級決賽摘金。記者侯永全／攝影
屏東縣賴主恩（左）昨天在全運會男子拳擊63.5公斤級決賽摘金。記者侯永全／攝影

昨天賴主恩金牌戰面對新北市林愉鈞，第一回合3度倒在擂台，包括一次遭「擊倒」，但即時調整後要回主導權，順利打下5連霸。2016年里約奧運就踏上奧運舞台的賴主恩，和教練羅尚策已規畫好一系列的移地訓練，他也提到，奧運門票到手後的心態更穩定，就像第一回合開頭雖陷劣勢，仍能適時調整。

黃筱雯成為「四金釵」中唯一沒有帶回亞運獎牌的選手，她和陳念琴都要透過明年2月義大利以及5月泰國的兩場奧運資格賽取得參賽權，黃筱雯坦言心態調整大概到8成，但像先前協會辦亞運慶功宴，大家都開心掛上獎牌，只有她兩手空空，「沒獎牌一起合照，有點空虛。」

陳念琴原本設定也是亞運就搶下奧運資格，雖沒達成目標，她正向說：「沒拿到不覺得可惜，代表我還要更努力，而且亞運我也沒打不好，新的東西能做出來，對資格賽可提升信心。」

東京奧運 金牌 黃筱雯 陳念琴 甘家葳 吳詩儀 林郁婷 賴主恩

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