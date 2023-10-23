亞帕運／柔道李凱琳復出無緣銅牌 「沒想到可以撐這麼久」

去年底受傷後，台灣柔道選手李凱琳選擇在杭州亞帕運復出，她今天在女子J2級48公斤銅牌戰落敗，無緣獎牌，李凱琳分享，因手腕拉傷，「原本以為可能第1場都撐不過，但後來比完3場，沒想到可以撐這麼久」。

李凱琳患有家族性遺傳的視神經萎縮症，不僅視力退化，近年來聽力也受影響，國小2年級開始練柔道的她，來自於柔道世家，不僅父親和哥哥是柔道選手，叔叔李青忠還是1996年亞特蘭大帕運柔道60公斤級金牌。

2012年倫敦帕運銀牌得主李凱琳，前3次參加亞帕運都是頒獎台常客，累積2銀1銅，在第4次叩關亞帕運之前，在去年11月參加國際賽時左手腕受傷，她不得不休兵近1年時間，專心復健、備戰杭州亞帕運。

李凱琳今天在杭州亞帕運女子J2級48公斤首戰輸給烏茲別克選手庫拉莫娃（Lobar Khurramova），隨後在敗部復活賽首戰擊敗日本選手藤原由衣，搶下銅牌戰門票，可惜後續仍不敵印度選手科基拉（Kokila），無緣銅牌。

李凱琳賽後接受媒體聯訪時分享受傷後心路歷程時，數度哽咽，她透露，之前受傷時發現，「自己連抓柔道服都沒辦法，那段時間覺得很難過」。

李凱琳有感而發地說：「一路走來真的很不容易，之前受傷這段期間，感覺自己好像是一個被放棄的選手，什麼事情都是自己處理，很感謝防護員持續協助我，積極幫我做處理，要是沒有她，最後這段期間我可能自己會走不下去。」

李凱琳受傷時曾讓心情沉澱一段期間，也曾萌生退役想法，但還想拚10月底杭州亞帕運，只為了不要留下遺憾，但或許是太過心急，她透露，2週前手腕再度拉傷，被迫暫停1週訓練。

「原本以為可能第1場都撐不過，但後來比完3場。」但李凱琳賽後透露，沒想到自己可以撐這麼久，很怕受傷，因為有答應家人要完好地回去。

「今天可能是我最後1場比賽。」對於現年31歲李凱琳而言，柔道就占了2/3人生歲月，一想到要跟柔道再見，她難過地表示：「真的有點說不出口，可是身體狀況，可能沒辦法再繼續。」

李凱琳(右)。 殘障體總提供

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