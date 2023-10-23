全運會／橄欖球賽奪銀 基隆遇宿敵桃園又落敗
全國運動會橄欖球冠亞軍決賽今天登場，基隆市代表隊不敵桃園市隊，獲得銀牌。基隆市副市長邱佩琳和3名民進黨市議員南下觀賽，肯定選手奪牌為基隆市爭光。今年全運會，基隆市代表隊已拿下2金、1銀、3銅。
基隆市教育處表示，橄欖球一直是基隆市代表隊在全運會奪牌常勝軍，2017年曾拿下冠軍。教練吳志清近幾年不斷調整選手訓練及戰術調度，今年參賽一路過關斬將，闖進前四強後，昨天以22比10力克地主台南隊，取得冠亞軍門票。
基隆市橄欖球隊在上屆比賽的準決賽中，敗給桃園市隊，無緣冠亞軍賽。今天決賽再次對陣，基隆市仍以24比5落敗。
基隆市長謝國樑說，橄欖球隊奪牌重返榮耀，要歸功教練及選手們的努力。全國運選手多為社會人士，兼顧工作家庭，抽空練球實在不容易。
謝國樑表示，市府未來會持續支持基層體育的發展，積極投入各項資源，從全民體育、社會體育及學校體育的訓練器材、活動推廣、師資人才及運動傷害防護員等，挹注足夠的經費與專業人力，留住在地優秀才，帶領基隆市的體育更上一層樓。
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