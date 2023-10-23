全運會柔道／偶像走出電視對決 泰雅族小將挑戰「女王」連珍羚成珍貴經驗

年僅17歲的苗栗縣柔道小將陳恩汝，第2度參加全運會將一路摔進女子57公斤級金牌戰，獲得對決「柔道女王」連珍羚的機會，可惜交手過程只有短短的40秒，讓泰雅族小將直呼可惜。

小學三年級學校推廣柔道，是陳恩汝接觸柔道的契機，17歲的她目前才高三，杭州亞運時一路鎖定電視轉播，看著連珍羚奪下我國柔道第一面女子金牌。今天「偶像」不再是電視裡的人物，直接和連珍羚對陣的陳恩汝透露心情十分興奮，可惜比賽才開始40秒就被連珍羚壓制，以「一本」結束比賽，讓她直呼：「太快了，沒享受到過程。」

陳恩汝過往沒有國際賽經驗，今天直接遭遇亞運金牌，雖沒能和年長18歲的前輩抗衡，她認為今年能夠放開手去摔，是很好鍛鍊經驗的機會；她不好意思透露，其實也會想和連珍羚請教、討教，「但她看起來很忙。」

不只年紀輕，陳恩汝只有157公分，在女子57公斤級都是體型小一號的成員，但生涯第二度的全運會旅程可以帶回一面銀牌，對自己是很好的自信提升，盼未來也能像指標性選手連珍羚一樣，在國際舞台發光。 新北市柔道名將連珍羚（白衣）金牌戰擊敗苗栗縣陳恩汝，完成全運會女子57公斤級8連霸。記者侯永全／攝影

商品推薦