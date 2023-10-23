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全運會桌球／女團連霸後拚個人賽 鄭怡靜鐵人行程體力大考驗

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
台南全運會桌球女團金牌戰，台北市今天在「一姊」鄭怡靜獨拿2點領軍下，以3比1扳倒新北，完成2連霸。記者侯永全／攝影
台南全運會桌球女團金牌戰，台北市今天在「一姊」鄭怡靜獨拿2點領軍下，以3比1扳倒新北，完成2連霸。記者侯永全／攝影

我國桌球「一姊」鄭怡靜老家在台南，上屆首度代表台北市就率隊終結新北市女團尋求5連霸美夢，今天面對老對手再獨拿2點，助台北市完成全運會桌球女團2連霸。

難得回到家鄉比賽，鄭怡靜今天家人總動員，現場也有不少球迷，她笑說到台南桌球館出賽的感覺就像「回家了」，她回憶說：「我第一次選受世界代表隊也是在這裡，好像在這成績都不錯。」

31歲的鄭怡靜兩年前東京奧運奪下混雙銅牌後，因傷勢問題陷入低潮，上月杭州亞運必須吞痛藥再上陣。回台準備全運會，她透露賽前幾乎以治療傷勢為主，訓練較少，且賽前又感冒，鼻子塞住下只能用嘴巴呼吸，連發球都會喘，但仍想為北市打些成績。

現在代表台北市的鄭怡靜形容，自己像是有「兩個家」，在台南也能感受到家鄉球迷的熱情，加上家人都到場，她感謝說：「球迷給我很多支持，我也想以好的狀態回饋給球迷。」

昨天下場4次的鄭怡靜，早上金牌戰包辦2點勝利，下午開始馬上要迎接個人賽，明天包括女雙、混雙和女單都有賽程，鄭怡靜苦笑說：「明天如果都有晉級要打7場，對體力是打考驗，國際賽很少這樣。」

腰和膝蓋都有舊傷的鄭怡靜，以巴黎奧運為目標，全運會後以休養身體為主，盼能以好狀態迎接2024年所有挑戰。

台南全運會桌球女團金牌戰，台北市今天在「一姊」鄭怡靜獨拿2點領軍下，以3比1扳倒新北，完成2連霸。記者侯永全／攝影
台南全運會桌球女團金牌戰，台北市今天在「一姊」鄭怡靜獨拿2點領軍下，以3比1扳倒新北，完成2連霸。記者侯永全／攝影
台南全運會桌球女團金牌戰，台北市今天在「一姊」鄭怡靜獨拿2點領軍下，以3比1扳倒新北，完成2連霸。記者侯永全／攝影
台南全運會桌球女團金牌戰，台北市今天在「一姊」鄭怡靜獨拿2點領軍下，以3比1扳倒新北，完成2連霸。記者侯永全／攝影

鄭怡靜 全運會 桌球

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