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全運會桌球／「在台灣感覺舒服」 林昀儒率北市奪男團金牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒金牌戰第2點上陣，直落3擊退台南黃彥誠。記者侯永全／攝影
林昀儒金牌戰第2點上陣，直落3擊退台南黃彥誠。記者侯永全／攝影

6年前，「小林同學」林昀儒就以16歲之齡和台北市一起摘下全運會桌球男團金牌，今天他和北市隊友再度嚐到登頂滋味，且是以直落3擊退地主台南隊，除是相隔6年再奪桌球男團金牌，也讓台北市包辦女團和男團金牌。

女團金牌戰打了4點才分出勝負，且有2點打了4局，晚2小時開戰的男團金牌戰「精簡」許多，第一點雙打地主楊子儀／莊家權雖搶下首局，但北市張佑安／廖振珽連趕3局逆轉，第二點單打林昀儒直落3解決南市黃彥誠，第三點單打「山豬」廖振珽也是連拿3局拍下莊家權，女團登頂不到半小時就再嘗金牌滋味。

林昀儒月初才結束亞運賽程，帶著男雙銅牌繼續投入巡迴賽，月中阿曼舉行的WTT馬斯開特打下混雙金牌，馬不停蹄回台投入全運會，難得在台灣比賽吸引不少球迷到比賽場地台南桌球館觀戰。左手腕貼紮上陣的「小林同學」表示，手腕傷勢恢復狀況良好，狀態透過比賽慢慢調整中，且今天直落3擊敗台南，比預料中的更輕鬆。

兩軍預賽也曾碰頭，當時台北市歷經5點大戰才辛苦奪勝，今天只花3點就打下金牌，成林昀儒112全運會進帳的第一面金牌。上屆他進帳3金1銀，獨缺的金牌就是男團，今年有好的開始，他笑說先以維持金牌數量為目標，「先有再說。」

全運會桌球個人賽今天下午馬上登場，準備男雙出賽的林昀儒，明天男雙、混雙、男單都有賽程，幾乎每一小時都要下場，他笑說：「沒辦法，不過在台灣感覺舒服一點。」認命當「鐵人」的林昀儒，25日結束全運會賽程，隔天馬上要飛到德國，繼續四處征戰的日子。

「山豬」廖振珽金牌戰第1點雙打和第3點單打都上陣，順利鎖定勝利。記者侯永全／攝影
「山豬」廖振珽金牌戰第1點雙打和第3點單打都上陣，順利鎖定勝利。記者侯永全／攝影
林昀儒金牌戰第2點上陣，直落3擊退台南黃彥誠。記者侯永全／攝影
林昀儒金牌戰第2點上陣，直落3擊退台南黃彥誠。記者侯永全／攝影
「山豬」廖振珽金牌戰第1點雙打和第3點單打都上陣，順利鎖定勝利。記者侯永全／攝影
「山豬」廖振珽金牌戰第1點雙打和第3點單打都上陣，順利鎖定勝利。記者侯永全／攝影
「山豬」廖振珽金牌戰第1點雙打和第3點單打都上陣，順利鎖定勝利。記者侯永全／攝影
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林昀儒金牌戰第2點上陣，直落3擊退台南黃彥誠。記者侯永全／攝影
林昀儒金牌戰第2點上陣，直落3擊退台南黃彥誠。記者侯永全／攝影

林昀儒 全運會 桌球 廖振珽

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