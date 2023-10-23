全運會桌球／鄭怡靜獨拿2點 北市女團寫連霸

新北市和台北市連3屆全運會桌球女團會師金牌戰，上屆粉粹新北市5連霸美夢的台北市，今天在「一姊」鄭怡靜獨拿2點領軍下，以點數3：1扳倒新北，完成2連霸。

團體賽採5點3勝制，每點5局3勝，第一點雙打後的4點都是單打，新北今天第一點女雙劉馨尹／黃禹喬雖以直落3擊退李育諄／蔡育勤，但接續單打沒能再有點數進帳。

台北市第二點單打由鄭怡靜領銜，她面對鄭先知以11：9、11：8、11：4取勝，第三點單打李育諄也以3：1力退新北36歲老將劉馨尹，為台北市取得點數「聽牌」優勢。

第四點單打，鄭怡靜再度上陣，面對新北黃禹喬，鄭怡靜第二局雖讓出，仍以3：1搶下勝利，為台北市完成連霸大業。

鄭怡靜上屆個人包攬3金，今天先完成女團衛冕，接續就要展開個人賽程。 北市女將李育諄雙打、單打都下場，單打搶下「聽牌」勝利。記者侯永全／攝影 新北市奧運國手陳思羽（右）沒上陣，在場下提醒隊友。記者侯永全／攝影 北市女將李育諄雙打、單打都下場，單打搶下「聽牌」勝利。記者侯永全／攝影 台北市桌球女將鄭怡靜金牌戰上陣。記者侯永全／攝影 北市女將李育諄雙打、單打都下場，單打搶下「聽牌」勝利。記者侯永全／攝影 台北市桌球女將鄭怡靜金牌戰上陣。記者侯永全／攝影 台北市桌球女將鄭怡靜金牌戰上陣。記者侯永全／攝影

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