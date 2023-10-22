全運會／基隆已獲2金3銅 鄧羽彣包辦雙金公開水域10公里連霸
基隆市游泳好手鄧羽彣在全國運動會拿下雙金榮耀，男子好手曹鈞硯則獲公開水域10公里銅牌。女子組跆拳道品勢個人賽，簡湘玲贏得銅牌，她和葉伃晴、葉亮妤組隊參加品勢團體賽，也獲頒銅牌。基隆市選手到今日成績共為2金3銅。
基隆市教育處表示，基隆游泳代表隊成員都是基隆在地菁英，鄧羽彣二連霸，今天衛冕公開水域10公里金牌，另在1500公尺自由式打破大會紀錄，獲得金牌。
基隆市長謝國樑表示，全運會選手創下佳績，要歸功教練辛勤指導與選手苦練增進實力，感謝教練無私奉獻，成就基隆體育翻轉與再生，期盼持續扎根，再創佳績。本市運動競賽獎勵金，全國運第1名獎金由15萬元提高到30萬元，以實質行動鼓勵教練及選手。
教育處表示，基隆體育經過3年的改革，實施競技體育目標化，集中資源重點培訓，經費妥善分配，讓有限資源發揮更大作用。為了讓運動能普及化，也會增辦比賽，讓各校有多元機會參與體育活動及賽事。
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