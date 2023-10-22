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全運會田徑／「印帝」1萬公尺神加速！周庭印喜迎生涯第10金

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
新北市名將周庭印（中）奪下112年全運會男子1萬公尺金牌。記者曾思儒／攝影
新北市名將周庭印（中）奪下112年全運會男子1萬公尺金牌。記者曾思儒／攝影

從高中參加第一次全運會，到現在以32歲之齡出征112年全運會，新北市長跑名將「印帝」周庭印已經不記得是第幾屆參賽，確定的是他在男子1萬公尺以30分45秒31奪下生涯第10面金牌，成為史上第10人，堪稱「十全十美」。

周庭印和41歲的「黑色閃電」蔣介文，今天競爭激烈，直到最後一圈的搖鈴響起，周庭印再度加速才拉開領先差距，迎接等待4年的金牌。

目前擔任國體大兼任教練的周庭印提到，原本想維持配速，不要刻意慢下來，但想法和實際有落差，台南的濕度和溫度都太高，最後一圈全力加速的他笑說：「只想趕快跑完，好累喔。」

不記得第幾次參加全運會，周庭印倒是記得第一面金牌是100年彰化全運會的3000公尺障礙賽，不過108全運會在男子1萬公尺拿到第9金後，他110年全運會以「地主」身份卻沒能迎接生涯第10金，他苦笑說：「每次都在說第10金，搞得我壓力很大。」

不諱言想「愈多金愈好」，周庭印也明白自己年紀漸長，還有後起之秀威脅，想累積金牌數並非易事，現在目標就是保持健康，成績就是盡力，「趁現在還能跑，繼續拚！」他今年還有5千公尺和3千公尺障礙可以累積金牌，繼續推進個人紀錄。

全運會

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