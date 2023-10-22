全運會田徑／挑戰6連霸遇傷來磨 「欄神」陳奎儒：光跑就會痛

尋求全運會男子110公尺跨欄6連霸的「台灣欄神」陳奎儒，杭州亞運出發前一個月卻檢查出右髖關節肌腱撕，杭州亞運第一趟就沒能完賽。今天112全運會預賽，他14秒58成績雖比個人保持的全國紀錄慢超過1秒，至少以分組第2挺進明天下午進行的準決賽。

雅加達亞運以13秒39奪下銀牌的陳奎儒，杭州亞運沒能複製站上頒獎台的成績，自己也無奈，且傷勢實際狀況幾個醫生的說法都不同，到底是傷到肌肉或是骨頭，跑完今年全運會第一趟的他仍無法確定。

「比完全運會後會再照MRI，再打PRP，才可以真的休息。」代表雲林縣的陳奎儒現在對連霸不敢多想，先以完賽、跑進下一輪為目標，且明天下午準決賽、晚上就進行決賽，對現在跑一趟要休息2、3天的他來說負擔很大，他可笑說「比完再說」，預賽跑完能做的就是趕快讓身體休息。

保有全國紀錄13秒34的陳奎儒提到，醫生是建議亞運後休息6周，但為全運會仍維持訓練，「現在強度可以上去，但要休2、3天。」他現在光跑步右腳就會痛，今天預賽排第四組出賽的他還因有對手提早起跑，讓他再「煎熬」了一回。

男子110公尺跨欄預賽共有4組，取分組前3再擇優4名選手晉級明天下午的準決賽，預賽以高雄市謝元愷和新竹縣林翊凱的13秒97最佳。

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