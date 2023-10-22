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全運會柔道／金牌戰輸給弟弟楊勇緯 楊俊霆也喊佩服
「柔道男神」楊勇緯和哥哥楊俊霆，連兩屆全運會柔道男子60公斤級金牌戰對決，勝家都是楊勇緯，今天他剩下2分13秒就以壓制拿下勝利，完成全運會3連霸，連亦敵亦師的哥哥都喊佩服。
楊家兄弟從小一起練柔道，楊俊霆從弟弟陪練員到現在轉任教練，是楊勇緯摘下東奧銀牌以及杭州亞運歷史首金的幕後功臣之一，兩人就算金牌戰前還是一起熱身，但踏上正式賽場就「來真的」。
被弟弟「一本」帶走勝利的楊俊霆笑說，場上仍想擊敗弟弟，同時間也想讓他更進步，透過實戰中也可以思考如何讓弟弟繼續進化，「他實力增長真的滿多，亞運前到日本移地訓練有效果。」
兄弟倆長時間相處，動作十分熟悉，彼此都會模擬，楊俊霆透露原本楊勇緯動作已有預設，沒想到弟弟卻已超出預料的動作將自己壓制，「我也滿驚訝，爬不起來。」
不只身為兄長，也是柔道選手的楊俊霆有感而發說，十分佩服弟弟的執著，「他一直想辦法變得更好，會去做不同嘗試。」
楊勇緯上月亞運後沒休息太久就投入全運會準備，為巴黎奧運積極爭取積分，全運會成亞運後訓練的檢測點，他除感動和哥哥一起站上頒獎台，現場出現許多小粉絲，也讓他十分開心，「看到有小朋友因為我去練柔道，很感動，這量級其他選手也一直進步，台灣的柔道水準真的有在提升。」
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