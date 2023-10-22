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全運會柔道／連兩屆兄弟對決 楊勇緯摔退哥哥奪3連霸

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
「柔道男神」楊勇緯完成全運會男子60公斤級3連霸後，開心和加油團比出「讚」手勢。記者侯永全／攝影
「柔道男神」楊勇緯完成全運會男子60公斤級3連霸後，開心和加油團比出「讚」手勢。記者侯永全／攝影

杭州亞運奪下我國柔道史上第一面金牌的「柔道男神」楊勇緯，今天在112年全國運動會登場，他一路摔進男子60公斤級金牌戰，且和哥哥楊俊霆再度上演「兄弟對決」，最終楊勇緯以「一本」擊敗哥哥，完成3連霸。

上屆全運會，代表台中市的楊家兄弟同樣在金牌戰會師，相隔2年再度上演爭金戲碼，還剩下2分13秒楊勇緯就以壓制拿下勝利。

柔道一場比賽4分鐘，提早奪勝的楊勇緯笑說，兄弟倆向來是「玩真的」，他也將哥哥當成國際賽的對手，且是「最熟悉的勁敵」，能在金牌戰碰頭，且聽到家人們的喊聲，十分感動。

東京奧運奪銀就讓楊勇緯知名度爆漲，亞運奪下柔道史上第一面金牌，讓楊勇緯受到更多關注，賽後他還在體育館外開起粉絲合影會，吸引排隊人龍。

「柔道男神」楊勇緯（白衣）金牌戰擊敗哥哥楊俊霆，完成全運會男子60公斤級3連霸。記者侯永全／攝影
「柔道男神」楊勇緯（白衣）金牌戰擊敗哥哥楊俊霆，完成全運會男子60公斤級3連霸。記者侯永全／攝影
「柔道男神」楊勇緯（白衣）金牌戰擊敗哥哥楊俊霆，完成全運會男子60公斤級3連霸。記者侯永全／攝影
「柔道男神」楊勇緯（白衣）金牌戰擊敗哥哥楊俊霆，完成全運會男子60公斤級3連霸。記者侯永全／攝影

楊勇緯 亞運 全運會

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