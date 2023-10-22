全運會舉重／四代同堂見證 方莞靈揮別低潮留金

台南相隔16年迎接全國運動會，今天舉重場首日賽程「地主」方莞靈就奪下女子49公斤級金牌，讓啟蒙教練林玥礽直喊感動。

方莞靈2年前登上東京奧運殿堂且獲得第4名，亮眼名次加上甜美外型讓知名度水漲船高，但接續一年受傷勢所困，沒能複製好成績，今天全運會總算一掃低潮。

林玥礽和方莞靈十多年前在東原國中相識，國小練田徑的方莞靈當時才開始接觸舉重。方莞靈從小離家，林玥礽像教練、姊姊，也像媽媽，方莞靈東京奧運後陷入低谷，一度想放棄，前年會到台南和林玥礽再「合體」，師徒倆決定再朝奧運目標邁進。

看著方莞靈這兩年的歷程，同是舉重選手出身的林玥礽滿是心疼，「有人會說，奧運等級的選手，怎麼輸人家？」外界只會看以成績為依據，對於選手的傷病史並不了解，她鼓勵方莞靈不要急躁，一步一步回來，今天就拿回屬於自己的總和全國紀錄，完成師徒的賽前設定。

林玥礽提到，方莞靈已經站上過奧運頂尖舞台，絕對會被放大檢視，想要重新站起就要能調整好自己心情，「我和她討論過一陣子，她後來說台南市的全國運，想盡一份力，這場目標我們不是銀牌或銅牌，就是要金牌。」

112年全運會舉重場地設在台南大成國中，也是林玥礽現在服務的學校，方莞靈今天如願為地主留下金牌，現場更是師徒、師公倍「四代同堂」，意義更重大。林玥礽特別感謝台南的傾力支持，投入許多物理治療師、體能師和醫生，全力支援地主運動員，才能有方莞靈傷後回歸的這面獎牌。

師徒倆下個目標瞄準2024年巴黎奧運資格，方莞靈接續還有3場積分賽，全運會奪銀的台北市好手林呈璟競爭對手之一，林玥礽強調彼此良性競爭，且都是代表寶島，「希望大家都能看到我們台灣。」

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