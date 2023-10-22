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亞帕運／健力男子隊初體驗 41歲林資惠經驗傳承

中央社／ 杭州22日電
林資惠。 林資惠臉書
林資惠。 林資惠臉書

41歲台灣健力女將林資惠過去20年多來幾乎是亞帕運、帕運國手常客，健力代表隊今年在杭州亞帕運首次派4名男子選手參賽，林資惠也分享經驗，並給予其他選手信念，「什麼都不用想，舉起來就對了」。

台灣健力代表隊今年共派出5名選手參加杭州亞帕運，41歲林資惠連4屆都參賽，加上65公斤級的楊國清、高銘泰與54公斤級的賴彥廷、賴恆毅。

教練屠國華接受中央社記者訪問時表示，感謝體育署給予機會，加上中華帕拉林匹克總會爭取到4張亞帕運外卡門票，9月11日接獲通知後，展開為期6週集訓，抵達杭州後，也已模擬比賽流程，讓選手更熟悉比賽節奏，「目前一切都很順利」。

屠國華過去也是舉重教練，他和經驗豐富的林資惠也向其他4名男子選手分享賽事流程。屠國華表示，目標瞄準獎牌，即使未能在今年亞帕運達成，仍期待能在下屆比賽取得好成績。

賴彥廷、賴恆毅今天都已完成過磅，明天將迎接亞帕運首秀。林資惠表示，團員越多越開心，聲勢浩大，感覺大家都團結一心，「男子隊有些選手比我還年長，但還是統一叫我學姐，很開心能夠經驗傳承」。

林資惠征戰國際賽多年，見識過大、小場面，她告訴隊友，「所有動作都不用想，上台後只要記得，停頓後舉起來就對了」。

帕運 舉重 體育署

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