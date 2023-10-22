全運會／彰化5金入袋！施沛妤繼亞運再奪金 吳浚鋒6連霸

台南全國運動會到目前為止，彰化縣已有5金5銅入袋，金牌有競速溜冰女子組1萬公尺計點淘汰賽施沛妤、男子游泳50公尺蛙式6連霸的吳浚鋒、射擊男子組不定向飛靶個人賽楊昆弼、武術男子組套路長拳蔡澤民、及保齡球男子組團體賽，施沛妤更是繼亞運後，再度鍍金。

在甫結束的2023杭州亞運中，獲競速溜冰女子1萬公尺計點賽金牌的施沛妤，又在全運會女子組1萬公尺計點淘汰賽勇奪金牌，同時也是彰化縣代表隊首金。

至於，有「水道速男」的吳浚鋒，是50公尺蛙式和50公尺自由式全國紀錄保持人，在全運會中，不負所望，在50公尺蛙式項目以28.18秒佳績勇奪50公尺，締造全運會個人6連霸紀錄。

彰化縣教育處指出，吳浚鋒選手就讀大學一年級時，為了彌補小時候學游泳因成績不佳而輕易放棄的遺憾，決定大學再度投入游泳訓練，以一般男子組（乙組）身分，參與2010年全國大專院校運動會，獲得50公尺蛙式金牌並破大會紀錄、50公尺自由式金牌並破大會紀錄及50公尺仰式銀牌，50公尺自由式成績更超越公開男子組成績，寫下乙組超越甲組傳奇紀錄，為台灣第一人。

另，射擊好手楊昆弼則奪得男子組不定向飛靶個人賽冠軍，武術選手蔡澤民於男子組套路長拳奪金，保齡球代表隊王冠又、邱信忠、陳思沅、黃進吉、葉可中等選手則以5824積分，勇奪男子組保齡球團體賽金牌。

至於5面銅牌，包括曲棍球男子組、空手道女子組對打第五級徐米嫻、武術女子組套路長拳游舒涵、武術女子組套路太極拳太極劍全能昌靖淳、保齡球男子組盟主賽黃進吉。 「水道速男」吳浚鋒勇奪全運會男子游泳50公尺蛙式金牌，獲得6連霸。圖／彰化縣政府提供 楊昆弼在全運會射擊男子組不定向飛靶個人賽射下金牌。圖／彰化縣政府提供 「水道速男」吳浚鋒勇奪全運會男子游泳50公尺蛙式金牌，獲得6連霸 。圖／彰化縣政府提供 全運會競速溜冰女子組1萬公尺計點淘汰賽，彰化縣選手施沛妤（左2）繼亞運後再獲得金牌。圖／彰化縣政府提供 彰化縣在亞運會中，勇奪保齡球男子組團體賽金牌。圖／彰化縣政府提供

商品推薦