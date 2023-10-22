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全運會開幕點燃聖火 全台好手府城競技

聯合報／ 記者曾思儒／台南報導
112年台南全運會昨天開幕，高達6公尺的巨大神鹿在「眾盛的大地．原生臺南」為主題的序幕表演中登場。記者侯永全／攝影
112年台南全運會昨天開幕，高達6公尺的巨大神鹿在「眾盛的大地．原生臺南」為主題的序幕表演中登場。記者侯永全／攝影

延續杭州亞運中華代表團奪下平紀錄19金的體育熱潮，112年全國運動會昨晚在台南點燃聖火，適逢安平熱蘭遮城明年將滿400年，開幕典禮以台南與世界接軌400年的發展為主軸，打造「歡迎入城」的意象，結合科技投影技術、高空和馬戲特技，並在蔡英文總統宣布下正式展開賽程。

兩年一度的全運會是國內最高層級綜合運動賽會，昨天包括總統蔡英文、行政院長陳建仁都親自出席開幕，台南市長黃偉哲以召集人身分歡迎全台選手齊聚府城。

穿上全運會夾克的蔡英文表示，今年成都世大運和杭州亞運，台灣好手的表現讓「世界看見台灣」，也有許多奪牌好手參加全運會，「巴黎奧運明年登場，目前已有10位選手參加奧運，政府會延續世大運和亞運經驗，陪伴選手站上國際舞台。」

台南相隔16年再度舉辦全運會，共辦理35種運動、總計399個競賽項目，開幕前配合國際賽事先進行足球、射擊在內等15種運動，射箭、田徑、棒壘球、籃球、拳擊、柔道、擊劍、競技體操等運動都將在26日閉幕前在府城登場。

杭州亞運國手有超過百人投入台南全運會，奪牌名將包括「柔道女王」連珍羚、「鞍馬王子」李智凱、「舉重女神」郭婞淳、拳擊女將林郁婷等本周都將出賽，亞運奪下中華代表團「第100面金牌」的「柔道男神」楊勇緯更是今天就要登場。

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