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全運會／開幕地點大變身 台南「辦喜事」迎全台好手

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
112年台南全運會今天開幕，開幕表演迎接全台選手。記者侯永全／攝影
112年台南全運會今天開幕，開幕表演迎接全台選手。記者侯永全／攝影

112年全國運動會今天在台南正式揭幕，這是台南暌違16年再度承辦全運會，適逢安平熱蘭遮城明年即將屆滿400年，配合「台南400年」重要歷史時刻，全運會開幕典禮以台南與世界接軌400年來的發展為設計主軸，台南市長兼全運會召集人黃偉哲形容，這次用「辦喜事」的心情歡迎全台好手，期待所有選手都能有最好表現。

開幕典禮台南400年為主軸，由台南原生族群的生活與傳說一路開展，連結大航海時代，進而帶出府城的水文歷史與重要民俗慶典。

全運會開幕典禮表演陣容堅強，包括金曲獎得主、台南在地的母語創作歌手謝銘祐、原住民族歌手桑布伊以及主持人柯大堡，更有來自日本、西班牙與台南民間等近30組表演團隊及演出者帶來史詩劇場般的演出。

開幕會場所在地「大台南會展中心」廣闊的全平面場域空間，打破往年運動會開幕典禮制式視覺，以「歡迎入城」為設計概念，突破空間上的限制，打造沉浸式大型古城劇場，並融合科技投影技術、高空及馬戲特技等，打造別出心裁的開幕表演。

黃偉哲提到，上屆台南舉辦全運會時，開幕典禮場地還是荒煙漫草，現在已是很棒的會展中心，期待所有選手全力以赴，在國內最高層級的全運會爭取最好成績。

112年台南全運會今天開幕，開幕表演迎接全台選手。記者侯永全／攝影
112年台南全運會今天開幕，開幕表演迎接全台選手。記者侯永全／攝影
112年台南全運會今天開幕，開幕表演迎接全台選手。記者侯永全／攝影
112年台南全運會今天開幕，開幕表演迎接全台選手。記者侯永全／攝影
112年台南全運會今天開幕，高達6公尺的巨大神鹿成序幕表演焦點。記者侯永全／攝影
112年台南全運會今天開幕，高達6公尺的巨大神鹿成序幕表演焦點。記者侯永全／攝影

全運會

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