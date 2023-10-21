快訊

金鐘紅毯／禮服高衩超過腿根 女星屁股蛋旁蝴蝶結太搶眼

沿路超車按喇叭！國3遊覽車超速釀4死22傷 駕駛依過失致死移送

金鐘紅毯／「婉君」來了！ 蘇瀅「長輩」帶出門深V現身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全運會／台南開「英雄宴」 府城美食擺上桌

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
全運會「英雄宴」米其林必比登推介的二大主廚、用最「澎派」最在地的美味料理，歡迎全國菁英選手前來台南參加全國運動會。圖／台南市政府提供
全運會「英雄宴」米其林必比登推介的二大主廚、用最「澎派」最在地的美味料理，歡迎全國菁英選手前來台南參加全國運動會。圖／台南市政府提供

台南暌違16年再度舉辦全運會，今天下午開幕典禮前特別以流水席方式舉辦「英雄宴」，由市長黃偉哲作東，找來兩位大廚推出充滿府城風格的美食，款待全台的選手。

兩位主廚大有來頭，「大頭師」蔡瑞成是2023年米其林必比登推介的東香台菜海味料理主廚，聯手筑馨居主廚「勇伯」周榮棠，以國宴規格招待選手，包括台南招牌的鮮蝦捲、鹹味串和紫薯芋泥黃金黃金油封雞腿等料理都端上桌。

每道料理都有台南在地食材入味，像是鳳梨百香佐府城鮮蝦捲使用了七股藍藻蝦、官田菱角和關廟鳳梨，油封雞腿包括西港芝麻和新化地瓜，透過一道道佳餚行銷台南。

台南市長黃偉哲和體育署副署長洪志昌及教育部體育署競技運動組組長藍坤田同桌用餐，席間逐桌和各縣市代表隊打招呼，歡迎各路好手齊聚府城。

112年全運會今天正式揭幕，賽程將進行到26日，共舉辦30種應辦種類及5種選辦種類，總計共399個競賽項目，剛落幕的杭州亞運眾多國手如「柔道男神」楊勇緯、「柔道女王」連珍羚和「鞍馬王子」李智凱等好手都將參賽。

體育署 全運會 李智凱

延伸閱讀

台南購物節抽出首波大獎黃金一兩、日本雙人來回機票

南市登革熱破1.6萬例 黃偉哲允諾明年社區噴藥增為2次

南市安平二期國宅海砂屋都更案 黃偉哲：明年啟動重建

垃圾處理費漲3倍永康焚化爐回饋金20年不變 黃偉哲：不合理

相關新聞

羽球／「讓大家有知道我的一天」 戴資穎謝球迷500勝的陪伴

來到生涯尾端，我國羽球一姐戴資穎在日前達成生涯500勝里程碑，她透過贊助商的影片分享心情，一路以來就是希望「讓大家有知道我的一天」，而如今也真的達成目標，最重要的就是感謝球迷死忠相挺。 戴資穎目

全運會／開幕地點大變身 台南「辦喜事」迎全台好手

112年全國運動會今天在台南正式揭幕，這是台南暌違16年再度承辦全運會，適逢安平熱蘭遮城明年即將屆滿400年，配合「台南...

全運會／首輪輕鬆獲勝 黃筱雯自曝亞運回來1周沒練習

在杭州亞運失利的女子拳擊好手黃筱雯今天在台南全國運動會54公斤級亮相，首回合還沒打完就判定獲勝。黃筱雯說：「其實亞運回來...

全運會／台南開「英雄宴」 府城美食擺上桌

台南暌違16年再度舉辦全運會，今天下午開幕典禮前特別以流水席方式舉辦「英雄宴」，由市長黃偉哲作東，找來兩位大廚推出充滿府...

亞帕運／「地板滾球是我唯一的舞台」陳龍愛樂與對手切磋

患有腦性麻痺的陳龍愛接觸地板滾球運動至今10多年，睽違13年再度參加亞帕運，她今天說，喜歡在場上與對手切磋感覺，「打地板...

全運會／「英雄宴」米其林推介主廚 國宴級料理招待選手

112年全國運動會自今天起至26日在台南舉行，為歡迎全國菁英選手前來台南參加全國運動會，台南市政府在開幕典禮前辦理英雄宴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。