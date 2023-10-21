全運會／台南開「英雄宴」 府城美食擺上桌

台南暌違16年再度舉辦全運會，今天下午開幕典禮前特別以流水席方式舉辦「英雄宴」，由市長黃偉哲作東，找來兩位大廚推出充滿府城風格的美食，款待全台的選手。

兩位主廚大有來頭，「大頭師」蔡瑞成是2023年米其林必比登推介的東香台菜海味料理主廚，聯手筑馨居主廚「勇伯」周榮棠，以國宴規格招待選手，包括台南招牌的鮮蝦捲、鹹味串和紫薯芋泥黃金黃金油封雞腿等料理都端上桌。

每道料理都有台南在地食材入味，像是鳳梨百香佐府城鮮蝦捲使用了七股藍藻蝦、官田菱角和關廟鳳梨，油封雞腿包括西港芝麻和新化地瓜，透過一道道佳餚行銷台南。

台南市長黃偉哲和體育署副署長洪志昌及教育部體育署競技運動組組長藍坤田同桌用餐，席間逐桌和各縣市代表隊打招呼，歡迎各路好手齊聚府城。

112年全運會今天正式揭幕，賽程將進行到26日，共舉辦30種應辦種類及5種選辦種類，總計共399個競賽項目，剛落幕的杭州亞運眾多國手如「柔道男神」楊勇緯、「柔道女王」連珍羚和「鞍馬王子」李智凱等好手都將參賽。

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