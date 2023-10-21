全運會／「英雄宴」米其林推介主廚 國宴級料理招待選手

112年全國運動會自今天起至26日在台南舉行，為歡迎全國菁英選手前來台南參加全國運動會，台南市政府在開幕典禮前辦理英雄宴，由2023米其林必比登推介的東香台菜海味料理主廚蔡瑞成及筑馨居主廚周榮棠，以台南在地食材入菜，並結合台南小吃元素精心研發的國宴級菜色，招待來自全國各地的運動好手。

身兼籌備處召集人的台南市長黃偉哲表示，非常高興能代表台南市民歡迎全國各地選手齊聚台南，傍晚總統及行政院長也將前來參加全運會開幕儀式，期待選手們都能在這次全運會取得好成績，明年前進巴黎奧運繼續為國爭光，讓世界看到台灣傲人的體育軟實力。

本次英雄宴共提供六道菜色「鳳梨百香佐府城鮮蝦捲」、「西濱海線三兄弟鹹味串」、「紫薯芋泥黃金油封雞腿」、「紅燒虱目魚鱭羹關廟麵」、「新化筍香紅蔥荷葉鹹飯」及「官田菱角珍珠手工豆花」，每一道都呈現台南在地美味。

開胃果乾選用玉井愛文芒果、關廟金鑽鳳梨、楠西情人果及鹽水小蕃茄等在地代表性水果，讓全國選手大快朵頤補充戰力，期許各位選手在接下來的6天全國運賽事都能發揮最佳實力，爭取佳績，也歡迎全國朋友來台南看比賽，一起替全國英雄加油打氣。

籌備會執行長陳良乾表示，台南睽違16年再度舉辦全國運動會，為讓各地選手更了解台南在地美食小吃及獨特的美食文化，感謝台南在地二位大作，為全國運動會的選手們獻上這一場特別的饗宴，英雄宴不僅是一場美食盛宴，更是對選手們辛勤努力的致敬，希望美味料理能夠為選手們注入力量，在比賽中取得卓越的成績。 全運會「英雄宴」米其林必比登推介的二大主廚、用最「澎派」最在地的美味料理，歡迎全國菁英選手前來台南參加全國運動會。圖／台南市政府提供 全運會「英雄宴」米其林必比登推介的二大主廚、用最「澎派」最在地的美味料理，歡迎全國菁英選手前來台南參加全國運動會。圖／台南市政府提供 全運會「英雄宴」米其林必比登推介的二大主廚、用最「澎派」最在地的美味料理，歡迎全國菁英選手前來台南參加全國運動會。圖／台南市政府提供 全運會「英雄宴」米其林必比登推介的二大主廚、用最「澎派」最在地的美味料理，歡迎全國菁英選手前來台南參加全國運動會。圖／台南市政府提供 全運會「英雄宴」米其林必比登推介的二大主廚、用最「澎派」最在地的美味料理，歡迎全國菁英選手前來台南參加全國運動會。圖／台南市政府提供

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