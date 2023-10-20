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丹麥羽賽／500勝後首戰 戴資穎不敵馬琳止步8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
丹麥公開賽戴資穎不敵馬琳止步8強，個人勝場停滯在500場。 圖／Badminton Photo提供
丹麥公開賽戴資穎不敵馬琳止步8強，個人勝場停滯在500場。 圖／Badminton Photo提供

剛拿下BWF巡迴賽生涯500勝的我國羽球一姊戴資穎，今天在超級750的丹麥公開賽女單8強賽遭遇西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），雙方在苦戰3局後戴資穎以21：19、15：21、18：21敗下陣來，個人勝場停滯在500場。

戴資穎在昨天16強賽擊敗泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan）後，完成生涯單雙打累積500勝的里程碑，且在單打賽事也已經拿下497勝，也代表本周丹麥公開賽如能奪冠，將能也達成單打500勝紀錄。

不過今天8強賽面對老對手馬琳，同時也可能是下一位達成500勝（目前累積491勝）的女子球員，戴資穎在首局依舊與對手打得相當拉鋸，在局中一度取得16：11領先的情況下，局末又被追到18：18平手，但戴資穎仍是頂住壓力，在20：19後靠著一次直線加壓攻擊，以21：19先下一城。

但換場後馬琳也展開反撲，以21：15扳平戰局後，第三局兩人持續拉鋸，儘管戴資穎一度以8：10落後給馬琳，但隨後打出一波5：0反超前，不過馬琳關鍵時刻仍是頂住壓力再度取得領先，並在20：18後靠著戴資穎判斷猶豫上前發動攻勢，最終以21：18擊敗戴資穎挺進到4強賽。

戴資穎 羽球

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