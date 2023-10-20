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高球／富邦長春公開賽 泰國瓦拉川加洞賽險勝摘冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北富邦銀行總經理郭倍廷（右四）、賽事共同創辦人謝敏男（右三）與三位冠軍選手及大會貴賓合影留念。圖／富邦金控提供
台北富邦銀行總經理郭倍廷（右四）、賽事共同創辦人謝敏男（右三）與三位冠軍選手及大會貴賓合影留念。圖／富邦金控提供

泰國傳奇名將瓦拉川今天在富邦長春公開賽第三輪決賽與新加坡好手馬瑪短兵相接，兩人打完正規54洞後僵持不下，延長加賽第一洞馬瑪在老淡水球場第18洞因為第二桿失手錯失果嶺，吞下再見柏忌；瓦拉川則穩穩拿下致勝par，收下歷來在台灣的第五座大賽冠軍，也進帳90萬元獎金。

瓦拉川是亞巡賽史上最會贏球的選手，生涯累積18座冠軍的記錄迄今仍無人能及，今天開打時他仍保有領先馬瑪兩桿的優勢，但第一洞隨即出現戲劇轉折，馬瑪先以小鳥先聲奪人，瓦拉川則是吞下柏忌，兩人一來一往桿數追平。比賽隨後形成兩人捉對廝殺的局面，桿數彼此互有超前。

正規賽馬瑪靠兩記博蒂繳出71桿，瓦拉川則以73桿作收，兩人總桿同為214桿，比賽進入延長加賽。加賽第一洞馬瑪雖然開球比較遠，但第二桿由於現場雨勢不小，他因為握把潮濕手滑了一下，結果球過頭掉進果嶺後側沙坑。第三桿球落地短了半呎卡在果嶺邊緣，最後兩推進洞吃了柏忌，不敵穩穩守住標準桿的瓦拉川。

這是56歲的瓦拉川繼2004三商杯台灣名人賽、2005台灣公開賽以及2010與2013仰德TPC錦標賽後，歷來在台灣贏得的第五座大賽冠軍。賽後他透露今天他一再努力地調節自己的情緒，因為這座球場的難度相當高，而對手也對他構成強大威脅，瓦拉川說：「感謝富邦集團這次邀請我來參賽，也非常感謝台灣的朋友與球迷對我的支持與愛護。」

2014富邦長春公開賽冠軍韓國好手金鐘德與贏過三次富邦長春公開賽冠軍的台灣名將呂文德，今天分別揮出70桿與72桿，最後各以215桿與216桿總桿，分居第三與第四名。

超級長春組方面，第一輪不慎扭傷腰的陳志明昨天回家就醫後情況有所緩解，今天擊出74桿，以兩輪147桿（＋3）總桿，首度抱走富邦長春賽超級長春組冠軍；張欽國則以151桿名列第二。83歲的國寶級名將謝敏男今天擊出83桿，連續兩天完成”age shot”，賽後獲大會頒贈「同齡同桿」特別獎。

泰國名將瓦拉川經過延長加賽後贏得2023富邦長春公開賽冠軍。圖／富邦金控提供
泰國名將瓦拉川經過延長加賽後贏得2023富邦長春公開賽冠軍。圖／富邦金控提供

大威

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