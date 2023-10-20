丹麥羽賽／小戴生涯500勝 本周拚女單空前紀錄

從2017年踏上國際賽舞台，我國羽球「一姊」戴資穎締造紀錄無數，昨天更在丹麥公開賽迎接生涯第500勝，達成勝場里程碑的她若是本周捧冠，還將締造女單勝場500勝的另項史無前例紀錄。

29歲的小戴昨天以22：20、21：12拍下泰國女將布莎南，收下對戰14連勝，生涯500勝和8強門票一併到手。500勝是以BWF賽事網站統計為基準，勝場包括個人賽單、雙打勝場紀錄，不包含團體賽及青少年勝場數，小戴單打勝場數目前497場、球后累計214周都是羽壇女將紀錄，丹麥公開賽若登頂，單打勝場數也將達到500勝大關。

持續樹立「小戴障礙」的主角，對各項紀錄其實很灑脫，她提到每場勝利都得來不易、珍惜場上每一刻，也笑說「不明白這個數字怎麼達到」。長年贊助商昨也發表小戴500勝紀念影片，集結從過往「天才少女」到「世界球后」、「羽壇魔術師」等各時期照片，讓小戴有感而發說，特別里程碑「不知道打了多少比賽來的」。

小戴生涯第一冠是2011年美國黃金大獎賽，12年來已奪下34座大賽冠軍，包含2014年、16年、20年的年終賽冠軍，2017年、18年、20年全英賽冠軍等，東京奧運和2021年世錦賽奪銀也是我國羽壇紀錄。

34座冠軍也包括2018年和19年的丹麥公開賽，今年將尋求第3冠的小戴8強將遭遇西班牙名將馬琳，拚本周達成單打500勝的另項里程碑。

商品推薦