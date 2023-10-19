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高球／富邦長春公開賽 呂文德暫居第3保拚冠機會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
呂文德打完兩輪暫居第3，成績是地主選手最佳。圖／富邦金控提供
呂文德打完兩輪暫居第3，成績是地主選手最佳。圖／富邦金控提供

56歲的泰國名將瓦拉川（Thaworn Wiratchant）今天在富邦長春公開賽第二輪挺住同組的新加坡選手馬瑪（Mardan Mamat）的節節進逼，最後在近乎夏天的炎熱天候下擊出平標準桿的72桿，總桿仍以141（-3）桿領先群雄，台灣名將呂文德仍以地主選手中最佳的144桿排名第3。

保有亞巡賽18座冠軍最高紀錄的瓦拉川，其中有4座冠軍在台灣斬獲，包括2004三商盃台灣名人賽、2005台灣公開賽以及2010與2013仰德TPC錦標賽。瓦拉川今天前半場仍保有昨天的高水準，打完9洞進帳一桿；可惜後9洞後繼乏力，沒有再射下小鳥，反而在第18洞因為錯失果嶺吞下再見柏忌，最後以72桿作收。

瓦拉川表示，明天決賽他將全力以赴，希望能為自己再添一座冠軍。

以3桿落後的呂文德提到，今天的推桿沒有手感，第10洞抓小鳥的博蒂推桿在洞口前打住，第14洞果嶺推桿在距離不遠的情況下又出現三推、吞下柏忌，「今天後九洞推桿失靈；但高爾夫就是這麼好玩：我覺得推得不錯，但球就沒照我的意思滾進洞。」

今天同步開打的超級長春組比賽，陳志明今天第10洞下球車時不慎拉傷了腰，但緊急處理拉筋後仍繼續忍痛比賽，最後奮力擊出73桿，暫時取得領先；「小巨人」黃世和以76桿，排名第二。

值得一提的是，現年83歲的比賽共同創辦人謝敏男今天也以81桿繳卡，再度完成「同齡同桿」(age shot)的壯舉。

大會今天完成一般長春組第二回合比賽後，取成績在高於21桿以內的前62名選手晉級明天的第三輪決賽，超級長春組明天也將進行第二輪決賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水球場，或透過線上直播掌握即時賽況，為喜愛的選手加油打氣。

高爾夫 巨人

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