102位亞運奪牌選手參與 全運會後天台南開幕  

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聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
112年全運會將於21日在台南開幕。圖／體育署提供
112年全運會將於21日在台南開幕。圖／體育署提供

兩年一度的全國運動會，今年將由台南市政府暌違16年後再度接辦，競賽內容包含30種應辦種類及5種選辦種類，總計共399個競賽項目，將於10月21日於大台南會展中心舉行開幕典禮，為112年全運會揭開序幕。

教育部體育署表示，為協助台南市政府妥善辦理各項競賽活動及提供安全優質的競技舞台，本屆分別補助賽事辦理經費1億元、場館修繕經費1億2330萬7705元及登革熱防疫經費400萬元，共計達2億2730萬7705元，並輔導市政府團隊先後完成籌備組織成立、預算籌編、競賽資訊系統建置及競賽場館整修規劃等階段工作。

112年全運會為因應各運動種類國際賽事行事曆安排，自8月20日起已陸續完成足球等15種運動種類賽事賽程，開幕日至10月26日閉幕止，將有游泳、水球、射箭、田徑、羽球、棒壘球、籃球、拳擊、馬術、擊劍、競技體操、手球、柔道、橄欖球、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球、舉重、角力、軟式網球及卡巴迪等奧亞運種類及項目之競賽進行。

我國於剛結束的杭州亞運獲得19金20銀28銅的佳績，本屆將有102位亞運奪牌選手參加全運會，與國內其他的優秀運動選手同場競技，將國際級的運動表現呈現在國人眼前，歡迎國內民眾一同前往台南，為所有選手加油喝采。

全運會 亞運 排球

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