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全運會／開幕「選手之夜」演唱會 電子索票限量2000張

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
全運會「選手之夜」再開放電子索票限量2000張。圖／台南市體育局提供
全運會「選手之夜」再開放電子索票限量2000張。圖／台南市體育局提供

112年全國運動會開幕典禮電子票券於10月12日早上9點開放索票後，票券於16分鐘即索取一空！為了讓更多觀眾一同感受全運會的選手之夜表演盛況，台南市政府特別開放2000位觀眾一同參與選手之夜藝人演唱會，索票的觀眾還有機會獲得國民運動中心體驗券2張。

市長黃偉哲表示，開幕典禮進場時間為10月21日(周六)下午4點鐘，典禮結束之後，可繼續欣賞晚間8點的選手之夜(不清場)；如原本未取到開幕之夜票券的朋友，可參加選手之夜免費電子票券索取，索票期間為10月19日中午12點至20日晚上12點止，持票的民眾可參加8點開始的選手之夜活動。

體育局長陳良乾表示，為確保選手之夜持票民眾權益，選手之夜將採分梯進場方式，第一梯次進場時段自21日晚間7點30分至45分止，限定僅有持電子票券者方可優先入場，無票券者晚間7點四45分至8點間開放進場，惟因場內容留人數有限，屆時將視場內情形開放，必要時將管制禁止入場。

體育局表示，選手之夜演唱會邀約魏如昀、鼓鼓呂思緯、李玉璽、OZONE、VERA等青少年朋友熱愛的歌手們，來到台南為選手們加油打氣！未取到開幕典禮票券的市民朋友，別再錯過晚間7點半選手之夜索票優先入場的機會，地點在大台南會展中心。

全運會 國民

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