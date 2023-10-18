霹靂舞界「超級盃」 Red Bull BC One決賽21日巴黎登場

被視為霹靂舞界「超級盃」的第20屆 Red Bull BC One世界總決賽（Red Bull BC One World Final）將於法國時間10月21日晚間六點重磅登場，我國亞運國手B-Boy Quake（孫振）及B-Girl Jia Li （楊加力）前往巴黎，將率先在法國時間10月19日晚間與來自28國的頂尖舞者進行最終資格賽（Last Chance Cypher），爭奪世界決賽的參賽門票。

「不知不覺就連比了三年，我希望這次能達到更高的境界。」甫拿下杭州亞運成績第五名、從小看著Red Bull BC One影片長大的B-Boy Quake（孫振），去年曾以種子選手身分參與世界決賽，今年他以台灣冠軍資格前往夢想舞台，期盼自己能使出精彩大招，爭取最終席位並突破以往成績；國家代表隊選手的B-Girl Jia Li（楊加力）也同樣代表台灣參與Red Bull BC One最終資格賽，盼能取得決賽門票，與各國好手一舞高下。

在Red Bull BC One賽事周期間，除了最終資格賽外，更特別舉辦「Race to Double Airflare」賽事，邀請舞者們創下金氏世界紀錄。欲挑戰「Double Airflare」的舞者需要在空中順利拋轉兩圈後，並安全落地才算完成。來自築夢者舞團、2019年Red Bull BC One世界賽種子選手的台灣好手Monkey King（黃政嘉）因擅長單手拋轉動作而受邀出賽，他也被視為最有機會成為史上第一個完成「Double Airflare」的霹靂舞者。

楊加力亞運後首度公開賽事赴法參與Red Bull BC One最終資格賽。圖／Red Bull 提供

Red Bull BC One自2004年舉辦首屆以來，已有超過上萬名的B-Boy及B-Girl參賽，被視為是霹靂舞界的最高殿堂。今年世界決賽B-Boy 及B-Girls的前16強將分別由受邀的12位種子選手及最終資格賽的4強所組成。這群地表最強的受邀選手來勢洶洶、陣容強大，B-Boy包含拿過兩次Red Bull BC One世界冠軍、杭州亞運銀牌的南韓選手B-Boy Hong10（金洪烈），將挑戰他個人的第三個冠軍頭銜；法國B-Boy Dany Dann今年表現強勢，在2023年Breaking for Gold（BFG）世界系列賽里約站奪得冠軍；而目前世界排名積分第一的韓裔加拿大籍的B-Boy Phil Wizard 亦被視為本屆Red Bull BC One世界冠軍的熱門人選，也將在本周末出賽。

B-Girl組別也是競爭激烈，觀眾們不能錯過去年16歲即摘下Red Bull BC One 后冠的荷蘭選手B-Girl India，以及甫拿下杭州亞運金牌的中國選手B-Girl 671（劉清漪），與來自日本的首位Red Bull BC One的女子世界冠軍、杭州亞運銀牌的B-Girl Ami，這群實力有目共睹的B-Girl將在本周末引爆巴黎舞台。

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