全運會／英雄宴上菜 6道菜讓選手吃巧也吃飽

全運會周六開幕，台南市政府當天推出「英雄宴」款待參賽選手，由必比登推介2家餐廳主廚研發6道菜，要讓選手吃巧也吃飽，除了台南傳統美味，也推廣即將失傳的古早味辦桌文化。

台南市政府今天新聞稿表示，英雄宴由榮獲米其林必比登推介餐廳的「東香台菜海味料理」主廚蔡瑞成、「筑馨居台菜餐廳」主廚周榮棠共同研發，6道匠心獨具料理，除了傳統美味，也推廣將失傳的古早味辦桌文化。

台南市長黃偉哲並邀來型男主廚吳秉承事先品嚐「試菜」揭開食材秘密。「鳳梨百香佐府城鮮蝦捲」由官田菱角、七股藍藻蝦組合而成，搭配來自關廟鳳梨與百香果製成佐料，與蔬菜酸甜入口。

「紫薯芋泥黃金油封雞腿」融入總鋪師家庭記憶，改用新化地瓜和雞腿肉呈現傳統辦桌文化的芋泥鴨料理，頂料加上西港的芝麻點綴香氣；「西濱海線三兄弟鹹味串」八寶丸料理搭配台南虱目魚，透過芹菜、虱目魚肉增加口感層次。

除了吃巧還要吃飽，英雄宴飽足感十足的料理。第一道是辦桌文化中最考驗總鋪師的「紅燒虱目魚鱭羹關廟麵」，在台南名產關廟麵上淋上由珍貴魚鱭做成酸甜口味羹料香氣四溢；第二道「新化筍香紅蔥荷葉鹹飯」，是源自於新化3年一度的刈香文化中的一道菜，搭配10月盛產的竹筍代表山線食材，代表海線食材的七股紅蔥頭，結合成山海線的台南懷舊料理。最後「官田菱角珍珠手工豆花」作為象徵圓滿的甜點，使用官田菱角結合芋頭創新成粉圓，搭配入口即化的手工豆花。

黃偉哲說，參加全運會的來自四面八方的運動好手都是我們的英雄，台南為展現誠意，英雄宴擺出來就是讓大家品嘗膾炙人口小吃美食，吃巧也吃飽，讓英雄吃到幸福，體會真正的台南味。

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